В южной Азии люди на 20% чаще умирают от COVID-19 в больницах, чем в целом в мире. Точная причина этой связи пока не установлена.

Вероятность уроженца Южной Азии умереть от коронавируса при поступлении в британское лечебное учреждение на 20% выше, чем у коренных англичан, пишет Daily Mail.

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Исследование показывает уязвимость пациентов по расовому признаку, а его авторы призывают изменить политику власти для того, чтобы защитить определенные группы населения до создания вакцины. Точные причины зависимости между расой и высокой смертностью не найдены.

Но авторы исследования относят связь не к генетике. Они считают, что азиатские эмигранты в Великобритании проживают в менее благополучных районах и при худших жизненных условиях.

Люди из Южной Азии чаще болееют диабетом

Результаты исследования будут опубликованы авторитетным научным журналом Lancet. Оно проводилось на территории Великобритании в 27 медицинских учреждениях.

В чем может быть связь

Авторы исследования подчеркивают, что аналогичной зависимости нет у темнокожего населения страны. Так, среди белых пациентов смертность составляет примерно 290 случаев на каждую тысячу госпитализированных больных с COVID-19, а среди уроженцев Южной Азии – 350 смертей на каждую тысячу.

При этом южноазиатские пациенты отличаются от белых по целому ряду параметров. Они в среднем на 12 лет моложе, у них реже встречается старческое слабоумие, ожирение или болезни легких, но высокий уровень диабета.

Известно, что диабет увеличивает риск развития инфекции, а его жертвы входят в основную группу риска. 40% южноазиатских пациентов в больницах с COVID-19 имеют диабет первого или второго типа, а среди белых больных таких 25%.