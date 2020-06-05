Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, в каких случаях проводят два вида тестов на коронавирус: полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест) и иммуноферментный анализ на антитела (ИФА-тест).

Об этом Ляшко сказал на утреннем брифинге Минздрава в пятницу, 5 июня.

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Если выявляются пациенты с признаками коронавирусной болезни, а также все пациенты с пневмониями, у них прежде всего собирается материал для проведения ПЦР. Если ПЦР показывает отрицательный результат, убирается кровь для проведения ИФА,

– сказал главный санитарный врач.

Он отметил, что если у человека собрали материал на ПЦР-тест, а возможности провести исследования в течение первых суток нет, сразу собирается материал дополнительно для проведения ИФА-тестирования.

Кроме того, если у контактного лица нет симптомов, согласно алгоритму, который утвержден приказом Минздрава, на 14 день после контакта проводят ПЦР-тестирования или ИФА, если нет возможности провести ПЦР в течение суток.

Какое отличие между тестами на коронавирус / Инфографика 24 канала