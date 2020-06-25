С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 40 008 случаев заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни более тысячи украинцев, но 17 758 инфицированных смогли преодолеть недуг. Какова ситуация с распространением коронавирусной инфекции в областях, читайте в материале Здоровья 24.

Сейчас Министерство здравоохранения сообщило о 994 новых случаях заражения коронавирусом, больше всего из которых снова во Львовской области (+204). Об эпидемиологической ситуации в Украине оперативно сообщает 24 канал.

Читайте также: Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить COVID-2019

Сколько украинцев заболели коронавирусом COVID-19

Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 40 008 случаев заражения коронавирусом, 1 067 человек умерли от осложнений, 17 758 пациентов выздоровели.

Сколько человек заразились в различных областях Украины в целом и за прошедшие сутки:

Львовская область – 4627 (+204)

Киев – 4613 (+85)

Черновицкая область – 4531 (+53)

Ровенская область – 3248 (+84)

Закарпатская область – 2454 (+85)

Киевская область – 2373 (+41)

Ивано-Франковская область – 2171 (+47)

Волынская область – 2024 (+69)

Харьковская область – 1947 (+56)

Тернопольская область – 1815 (+29)

Винницкая область – 1753 (+30)

Одесская область – 1465 (+95)

Житомирская область – 1337 (+33)

Днепропетровская область – 1069 (+9)

Хмельницкая область – 645 (+18)

Кировоградская область – 636 (+2)

Черкасская область – 616 (+2)

Запорожская область – 561 (+2)

Черниговская область – 506 (+12)

Донецкая область – 399 (+23)

Николаевская область – 377 (+9)

Полтавская область – 301 (+1)

Сумская область – 277 (+5)

Херсонская область – 188

Луганська область – 75

Нужно знать: SARS-СoV-2 – официальное название инфекции (возбудителя коронавируса), а вот COVID-19 – название болезни, которую провоцирует вирус.

Изменили критерии для усиления карантина

С 22 июня решение об усилении карантина определяют по новым критериям. Теперь их 4:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 – более 10%.

В результате увеличилось количество областей, которые должны придерживаться усиленного карантина.

В Минздраве будут инициировать усиление карантина

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что инициирует усиление карантина из-за рекордного количества больных, которое фиксируют в Украине уже несколько дней подряд.

Речь идет о максимально жестком контроле по соблюдению карантина теми или другими учреждениями, в транспорте и супермаркетах.

Также в Минздраве в который раз напомнили о необходимости соблюдать ограничения для противодействия эпидемии: использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и пользоваться дезинфекторами

Алгоритм выздоровления пациентов изменили

10 июня в Министерстве здравоохранения заявили о смене подхода к выписке людей из стационаров с диагнозом COVID-19. Теперь вместо двух ПЦР-тестов людям с диагнозом COVID-19, которые уже выздоровели, будут делать один тест.

Таким образом, вероятно, количество людей, выздоровевших от коронавирусной болезни, увеличится.

Действующие критерии выздоровления от COVID-19:

отсутствие клинических симптомов;

один отрицательный ПЦР-тест.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 4 613 человек, 1 440 из которых уже выздоровели. По показателям город Киев на первом месте по заболеваемости. К сожалению, в столице зафиксировали 101 летальный случай от осложнений коронавирусной болезни, один за прошедшие сутки.

Коронавирус в Киевской области

За все время на Киевщине зарегистрировали 2 373 случаев заражения коронавирусом. 1185 пациентов уже выздоровели, 47 – умерли.

Коронавирус в Черновцах

В Черновицкой области зарегистрировали 4 531 больных коронавирусом и большая часть из них – люди старшего возраста.

Именно в Черновцах официально обнаружили первого больного коронавирусом COVID-19. Еще 21 февраля он вместе с женой вернулся из Италии в Украину. Его в течение почти 3 недель лечили в инфекционной больнице Черновцов. 20 марта сообщили, что мужчина выздоровел.

На данный момент в Черновицкой области выздоровели 1 763 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В целом, ситуация на Буковине несколько стабилизировалась – в регионе до сих пор обнаруживают много больных, но антирекордов не фиксировали давно. С начала пандемии вследствие болезни умерли 176 буковинцев.

Коронавирус на Тернопольщине

В Тернопольской области болезнь обнаружили у 1815 людей, 1102 из них уже выздоровели, но 27 пациентов спасти не удалось.

20 марта зарегистрировали первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Больным оказался 57-летний священник из города Залещики.

К теме: Вынесли в мешке, потому что боялись заразиться: тело умершего от коронавируса небрежно отдали семье

На Львовщине выявили 4627 случая коронавирусной болезни

20 марта во Львове подтвердили первый случай заражения коронавирусом, а 4 апреля в городе зафиксировали первую смерть вследствие COVID-19.

За прошедшие сутки на Львовщине было выявлено наибольшее количество больных среди всех областей – 240. Регион уже около двух недель лидирует по числу новых случаев инфицирования.

По словам главного врача Львовской областной инфекционной больницы Игоря Берника, состояние больных в отделениях преимущественно тяжелое, они получают медицинскую помощь.

Сейчас во Львовской области 712 пациентов выздоровели, но 123 больных умерли.

Ровненская область – 3 248​​ инфицированных

Первые 9 случаев заражения обнаружили 27 марта в селе Тынное Сарненского района. В Ровненской области некоторое время сохранялась стабильная эпидемиологическая ситуация, которая впоследствии резко ухудшилась.

По состоянию на 24 июня в регионе в результате COVID-19 умер 64 больной, зато выздоровели 1 623 жители области.

На Днепропетровщине выявили 1069 случаев COVID-19

В Днепропетровской области 19 марта зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом. Но первым очагом инфекции стал город Первомайск. Вспышка возникла вследствие собрания религиозной общины "Новое поколение".

В Днепропетровской области вследствие осложнений коронавирусной болезни умерли 23 человека. Вместе с тем, 893 человека уже выздоровели.

1337 больных COVID-19 выявили в Житомирской области

19 марта в Житомире лабораторно подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. Пациент – житомирянин, 56 лет, был за границей в Австрии.

Сейчас в Житомирской области зарегистрировали 1337 пациентов с коронавирусом, зато выздоровел уже 688 из них. К сожалению, в области подтвердили 26 летальных случая.

Одесская область – 1465 инфицированных

В Одесской области более тысячи человек получили положительный тест на COVID-19. Первый случай заражения в регионе зафиксировали 24 марта. По состоянию на 24 июня в области выздоровели 569 больных, 21 пациент умер.

Николаевская область – 377 больных коронавирусом

В Николаевской области долгое время не было подтверждено ни одного случая заражения. Только 11 апреля область впервые сообщила о 2 случаях инфицирования коронавирусом. В области 273 человек выздоровел, 9 – умерли.

К сожалению, пока что Николаевская область остается в аутсайдерах по количеству проведенных ПЦР-тестов. Также плохие показатели тестирования в Луганской и Донецкой областях.