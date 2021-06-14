Новости о коронавирусе в Украине 14 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За прошедшие сутки, 13 июня, в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 420 человек. Также за минувшие сутки госпитализированы 464 человека. К сожалению, 13 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. В то же время 3 328 человек выздоровело.

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Снижение заболеваемости традиционно фиксируют в выходные дни – это связано с меньшим количеством проведенных тестирований.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 11 638 человек,

методом ИФА – 1 589 человек,

экспресс-тестами – 4 629 человек.

Случаи COVID-19 в регионах за сутки

г. Киев – 89 случаев;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область 18 случаев;

Днепропетровская область – 18 случай;

Донецкая область – 0 случаев;

Житомирская область – 24 случая;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 44 случаев;

Ивано-Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 30 случаев;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 11 случаев;

Львовская область – 4 случая;

Николаевская область – 42 случая;

Одесская область – 13 случая;

Полтавская область – 11 случаев;

Ровенская область – 11 случаев;

Сумская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 27 случаев;

Харьковская область – 5 случая;

Херсонская область – 4 случая;

Хмельницкая область – 0 случая;

Черкасская область – 9 случаев;

Черновицкая область – 15 случай;

Черниговская область – 1 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 223 978 человек, из них по состоянию на 14 июня выздоровели – 2 130 665 граждан. Но, увы, от осложнений болезни умерли 51 692 пациентов с COVID-19.

Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала

Количество вакцинированных против коронавируса

Источник: МОЗ Украины

За минувшие сутки в Украине получили прививки против коронавируса 22 219 человек. Одну дозу получили 20 327 человек, полностью иммунизированные – 1 892 человека. Вакцинацию проводили 162 мобильные бригады, 205 пунктов прививки.

По состоянию на 14 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 1 479 703 человека, из них получили 1 дозу – 1 479 701 лицо, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 238 798 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 718 499 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Привито вакциной Coronavac – 355 322,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 282 890,

Привито вакциной AstraZeneca – 353 996,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

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Во Львове планируют открыть дополнительные центры вакцинации

Источник: Львовский горсовет

Сейчас во Львове работают 3 центра вакцинации от коронавируса – на "Арене Львов", в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко. Однако, чтобы увеличить количество привитых, в городе планируют развернуть еще несколько центров.

Два дополнительных центра вакцинации в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко начали работать 12 июня. За выходные в городе сделали прививки почти 3 тысячам человек, а в области – более 4 тысячам жителей.

Новости о коронавирусе в мире 14 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 14 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у почти 176 миллионов человек по всему миру. И хотя более 113 миллионов из них уже выздоровели, недуг стал причиной смерти по меньшей мере 3 802 893 инфицированных.

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Как аспирин влияет на риск смерти от коронавируса

Источник: medRxiv

Аспирин широко применяется, в том числе для снижения риска образования тромбов. У ученых были надежды, что этот препарат может быть эффективен в лечении тяжелых пациентов с COVID-19, у которых нередко выявляют нарушения свертываемости крови. К сожалению, крупные клинические испытания не подтвердили это.

Результаты исследования:

У пациентов, получавших аспирин и получавших обычную терапию, в течение 28 дней была одинаковая смертность, около 17%.

Не показал препарат эффективности и в улучшение прогноза для пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Единственное небольшое, но не существенное преимущество аспирина заключалось в уменьшении продолжительности госпитализации пациентов: в среднем 8 дней против 9 дней на стандартном лечении.

Какой вес имеют все в мире частицы коронавируса

Источник: PNAS

SARS-CoV-2 унес жизни более 3,7 миллиона человек, число зараженных превысило 174 миллиона. А если бы все частицы вируса, циркулирующие на планете, собрались в одном месте, сколько бы они весили? Израильские ученые попытались ответить на этот вопрос.

В исследовании подсчитали массу коронавируса, который может находиться в одном инфицированном человеке. Для этого они воспользовались данными подсчетов количества вирусов в тканях и различных органах зараженных.

По оценкам ученых, каждый зараженный человек на пике активности вируса является носителем от 10 до 100 миллиардов частиц патогена в зависимости от вирусной нагрузки.

Исходя из количества людей, которые заражаются во всем мире – это от 1 до 10 миллионов случаев в любой момент времени.

Авторы исследования сделали вывод, суммарная масса всех вирусных частиц составляет от 100 граммов до 10 килограммов.

Можно ли стать донором крови после перенесенного коронавируса

Источник: МОЗ Украины

Ежегодно 14 июня в мире отмечают Всемирный день донора крови. В Минздраве Украины сообщили, если вы переболели коронавирусом, но чувствуете себя хорошо после выздоровления, то можете быть донором.

Важно! После вакцинации как от COVID-19, так и любых других неживых вакцин донором можно быть уже на следующий день.



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