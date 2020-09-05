В Украине на COVID-19 заболело рекордное количество людей, в целом ситуация с заболеваемостью в стране сложная. Особенно возросло количество людей, нуждающихся в госпитализации. Британский медицинский журнал опубликовал новые результаты исследования российской вакцины. В Испании усиливают карантин. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 сентября.

Новости о коронавирусе 5 сентября

Со вчерашнего дня коронавирусной болезнью заболели около 3 тысяч украинцев. Зато выздоровели – 1036 пациентов, вместе с тем, умерли от осложнений 50 больных с диагнозом COVID-19.

Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области (+380) и Киеве (+315).

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Всего с начала пандемии в Украине SARSC-CoV-2 обнаружили у 133 787 человек, из них 61 649 выздоровели, умерли от осложнений коронавирусной болезни или сопутствующих недугов – 2811 больных.

Коронавирус в Украине: статистика по областям

Львовская область – 15 507 (+195)

Киев – 14792 (+315)

Черновицкая область – 10958 (+172)

Харьковская область – 10 692 (+380)

Ивано-Франковская область – 10 011 (+166)

Ровненская область – 9634 (+99)

Одесская область – 8260 (+222)

Закарпатская область – 7988 (+100);

Тернопольская область – 7067 (+226)

Киевская область – 6105 (+88)

Волынская область – 5791 (+68)

Винницкая область – 4324 (+55)

Житомирская область – 3622 (+72)

Хмельницкая область – 2979 (+131)

Днепропетровская область – 2625 (+55)

Черниговская область – 2230 (+80)

Черкасская область – 1849 (+93)

Запорожская область – 1848 (+80)

Сумская область – 1769 (+89)

Донецкая область – 1591 (+15)

Николаевская область – 1504 (+58)

Полтавская область – 916 (+30)

Кировоградская область – 846 (+5);

Херсонская область – 464 (+20);

Луганская область – 415 (+22).

Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям

Летальность вследствие коронавируса по стране составляет 2,1%. Согласно данным Центра общественного здоровья, высокие показатели летальности зафиксировали в Кировоградской (5,9%), Черкасской (2,8%) и Закарпатской (3,5%) областях.

Львовская область – 440 (+6)

Черновицкая область – 295 (+3)

Закарпатская область – 269 (+1)

Ивано-Франковская область – 235 (+4)

Киев – 234 (+4)

Харьковская область – 225 (+5)

Ровненская область – 135

Волынская область – 127 (+1)

Одесская область – 122 (+4)

Киевская область – 114 (+5)

Винницкая область – 87 (+1)

Тернопольская область – 82 (+2)

Житомирская область – 70 (+1)

Днепропетровская область – 57 (+3)

Хмельницкая область – 52

Кировоградская область – 47

Черкасская область – 41 (+1)

Николаевская область – 36 (+2)

Сумская область – 29 (+2)

Запорожская область – 25

Донецкая область – 24

Черниговская область – 27 (+5)

Полтавская область – 22

Херсонская область – 13

Луганская область – 3

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: За прошедшие сутки в рядах ВСУ заболели 50 военных. Всего в Вооруженных силах на коронавирус болеют 618 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1286 человек, летальных исходов – 6. На изоляции и на самоизоляции сейчас находятся 570 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 22 человека.

За прошедшие сутки в рядах ВСУ заболели 50 военных. Всего в Вооруженных силах на коронавирус болеют 618 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1286 человек, летальных исходов – 6. На изоляции и на самоизоляции сейчас находятся 570 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 22 человека. COVID-19 среди украинских медиков: Со вчерашнего коронавирусом заразились 133 медика. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 11 877 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 9,07%. Известно, что 98 медиков умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Не хватает врачей: в Тернополе не справляются с количеством больных COVID-19

На Тернопольщине в больнице скорой помощи не хватает медиков, работающих с больными COVID-19. Врачи не хотят работать из-за низкой зарплаты.

Так, в Тернопольской больнице скорой помощи загруженность больных составляет 50 коек – медики справляются, однако если 150 больных – рук не хватает. Тогда на помощь переводят медиков из других отделений.

COVID-19 в Одессе: количество больных постоянно увеличивается

В Одесской области за сутки зафиксировали 222 новых случая. Общее количество заболевших продолжает расти. Министерство здравоохранения прогнозирует, что игнорирование противоэпидемических мероприятий, посвященных Дню города приведет к росту заболеваемости коронавирусом в Одессе.

Напомним, что в Одессе 2 сентября громко отпраздновали День города. Тысячи людей без соблюдения карантинных правил танцевали на концерте, организованном местными властями.

"Красные" Тернополь и Ивано-Франковск подали в суд: требуют отменить ограничения

Тернополь, Ивано-Франковск и ряд других городов подали в Окружной административный суд Киева иск на правительство. Они требуют отменить карантин. Эти города сейчас находятся в красной зоне.

Правительство не пересмотрело "красную" зону для города. Поэтому они подали заявление на Кабмин в Окружной административный киевского суда.

Что известно о разделении на зоны

Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют разные карантинные ограничения. 3 сентября карантинные зоны в Украине обновили, а начнет действовать новое эпидемическое зонирование с полуночи 7 сентября.

С 7 сентября в красной зоне будут:

Тернополь, Бережаны, Чертков и 7 районов Тернопольской области;

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш и 2 района Ивано-Франковской области;

Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

Дубно и Костопольский район Ровненской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

Черновцы и 6 районов Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.



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Новости о коронавирусе в мире 5 сентября

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 26 773 008 больных коронавирусом. Зато 18 949 696 пациентов уже выздоровели. Но 879 655 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 389 413;

Бразилия – 4 091 801;

Индия – 4 034 339;

Россия – 1 020 310;

Перу – 676 ​​848.

В Испании усиливают ограничения на массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Мадриде решили усилить карантинные ограничения. В подавляющем большинстве они касаются проведения массовых мероприятий. Новые правила вступают в силу с 7 сентября.

Запретят: мессы, свадьбы, крестины, похороны.

В залах крематориев теперь разрешено собирать не более 25 человек, а во время церемоний на улице – не более 50. На свадьбах и других праздничных мероприятиях количество участников должно быть не более 60% емкости залов. При этом запрещены коктейли, собрание возле бара и танцы – потреблять пищу и напитки можно только сидя.

Заболеваемость в Испании: третий день подряд прирост новых больных превышает 8 тысяч, а вчерашний показатель приблизился к 9 тысячам. В последний раз такие цифры фиксировали на пике эпидемии в середине марта.

Коронавирус в России: наибольшее количество заболевших с начала пандемии

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5205 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на 5 сентября РФ сообщила о 1 020 310 инфицированных SARS-CoV-2.

Согласно данным РФ, со вчерашнего в стране зарегистрировали 110 смертей в результате осложнений коронавирусной болезни. В результате общее количество умерших, согласно официальной информации, составляет 17 759.

Главному инфекционисту США Фаучи поступают регулярные угрозы из-за советов по коронавирусу

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи утверждает, что его семья получает регулярные угрозы. По словам медика, все это происходит из-за его советов по борьбе с коронавирусом.

Фаучи рассказал, что угрозы получает не только он, но и его жена и две дочери. По его словам, такая ситуация продолжается уже несколько месяцев.

К слову, в мае администрация президента США запретила руководителю рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктору Энтони Фаучи давать показания в Конгрессе.

Исследования и последние разработки касательно COVID-19

The Lancet опубликовал результаты исследования российской вакцины

Российская вакцина сформировала иммунный ответ в 100% случаев – во всех 76 участников ранней стадии испытаний. Кроме того, вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов у добровольцев.

В то же время в работе подчеркнули необходимость более широких, долгосрочных исследований, в частности сравнение с плацебо, и дальнейшего наблюдения за участниками экспериментальной вакцинации, чтобы убедиться в долгосрочной безопасности и эффективности вакцины.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала