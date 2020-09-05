Новости о коронавирусе 5 сентября: рекорд больных в Украине, новые данные о российской вакцине
В Украине на COVID-19 заболело рекордное количество людей, в целом ситуация с заболеваемостью в стране сложная. Особенно возросло количество людей, нуждающихся в госпитализации. Британский медицинский журнал опубликовал новые результаты исследования российской вакцины. В Испании усиливают карантин. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 сентября.
Новости о коронавирусе 5 сентября
Со вчерашнего дня коронавирусной болезнью заболели около 3 тысяч украинцев. Зато выздоровели – 1036 пациентов, вместе с тем, умерли от осложнений 50 больных с диагнозом COVID-19.
Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области (+380) и Киеве (+315).
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Всего с начала пандемии в Украине SARSC-CoV-2 обнаружили у 133 787 человек, из них 61 649 выздоровели, умерли от осложнений коронавирусной болезни или сопутствующих недугов – 2811 больных.
Коронавирус в Украине: статистика по областям
- Львовская область – 15 507 (+195)
- Киев – 14792 (+315)
- Черновицкая область – 10958 (+172)
- Харьковская область – 10 692 (+380)
- Ивано-Франковская область – 10 011 (+166)
- Ровненская область – 9634 (+99)
- Одесская область – 8260 (+222)
- Закарпатская область – 7988 (+100);
- Тернопольская область – 7067 (+226)
- Киевская область – 6105 (+88)
- Волынская область – 5791 (+68)
- Винницкая область – 4324 (+55)
- Житомирская область – 3622 (+72)
- Хмельницкая область – 2979 (+131)
- Днепропетровская область – 2625 (+55)
- Черниговская область – 2230 (+80)
- Черкасская область – 1849 (+93)
- Запорожская область – 1848 (+80)
- Сумская область – 1769 (+89)
- Донецкая область – 1591 (+15)
- Николаевская область – 1504 (+58)
- Полтавская область – 916 (+30)
- Кировоградская область – 846 (+5);
- Херсонская область – 464 (+20);
- Луганская область – 415 (+22).
Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям
Летальность вследствие коронавируса по стране составляет 2,1%. Согласно данным Центра общественного здоровья, высокие показатели летальности зафиксировали в Кировоградской (5,9%), Черкасской (2,8%) и Закарпатской (3,5%) областях.
- Львовская область – 440 (+6)
- Черновицкая область – 295 (+3)
- Закарпатская область – 269 (+1)
- Ивано-Франковская область – 235 (+4)
- Киев – 234 (+4)
- Харьковская область – 225 (+5)
- Ровненская область – 135
- Волынская область – 127 (+1)
- Одесская область – 122 (+4)
- Киевская область – 114 (+5)
- Винницкая область – 87 (+1)
- Тернопольская область – 82 (+2)
- Житомирская область – 70 (+1)
- Днепропетровская область – 57 (+3)
- Хмельницкая область – 52
- Кировоградская область – 47
- Черкасская область – 41 (+1)
- Николаевская область – 36 (+2)
- Сумская область – 29 (+2)
- Запорожская область – 25
- Донецкая область – 24
- Черниговская область – 27 (+5)
- Полтавская область – 22
- Херсонская область – 13
- Луганская область – 3
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: За прошедшие сутки в рядах ВСУ заболели 50 военных. Всего в Вооруженных силах на коронавирус болеют 618 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1286 человек, летальных исходов – 6. На изоляции и на самоизоляции сейчас находятся 570 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 22 человека.
- COVID-19 среди украинских медиков: Со вчерашнего коронавирусом заразились 133 медика. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 11 877 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 9,07%. Известно, что 98 медиков умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
Не хватает врачей: в Тернополе не справляются с количеством больных COVID-19
На Тернопольщине в больнице скорой помощи не хватает медиков, работающих с больными COVID-19. Врачи не хотят работать из-за низкой зарплаты.
Так, в Тернопольской больнице скорой помощи загруженность больных составляет 50 коек – медики справляются, однако если 150 больных – рук не хватает. Тогда на помощь переводят медиков из других отделений.
COVID-19 в Одессе: количество больных постоянно увеличивается
В Одесской области за сутки зафиксировали 222 новых случая. Общее количество заболевших продолжает расти. Министерство здравоохранения прогнозирует, что игнорирование противоэпидемических мероприятий, посвященных Дню города приведет к росту заболеваемости коронавирусом в Одессе.
Напомним, что в Одессе 2 сентября громко отпраздновали День города. Тысячи людей без соблюдения карантинных правил танцевали на концерте, организованном местными властями.
"Красные" Тернополь и Ивано-Франковск подали в суд: требуют отменить ограничения
Тернополь, Ивано-Франковск и ряд других городов подали в Окружной административный суд Киева иск на правительство. Они требуют отменить карантин. Эти города сейчас находятся в красной зоне.
Правительство не пересмотрело "красную" зону для города. Поэтому они подали заявление на Кабмин в Окружной административный киевского суда.
Что известно о разделении на зоны
Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют разные карантинные ограничения. 3 сентября карантинные зоны в Украине обновили, а начнет действовать новое эпидемическое зонирование с полуночи 7 сентября.
С 7 сентября в красной зоне будут:
- Тернополь, Бережаны, Чертков и 7 районов Тернопольской области;
- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш и 2 района Ивано-Франковской области;
- Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- Дубно и Костопольский район Ровненской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- Черновцы и 6 районов Черновицкой области;
- Бобровицкий район Черниговской области.
Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава
Более о разделе Зоны карантина вновь обновили: что изменилось
Новости о коронавирусе в мире 5 сентября
Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 26 773 008 больных коронавирусом. Зато 18 949 696 пациентов уже выздоровели. Но 879 655 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 389 413;
- Бразилия – 4 091 801;
- Индия – 4 034 339;
- Россия – 1 020 310;
- Перу – 676 848.
В Испании усиливают ограничения на массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с COVID-19
В Мадриде решили усилить карантинные ограничения. В подавляющем большинстве они касаются проведения массовых мероприятий. Новые правила вступают в силу с 7 сентября.
Запретят: мессы, свадьбы, крестины, похороны.
В залах крематориев теперь разрешено собирать не более 25 человек, а во время церемоний на улице – не более 50. На свадьбах и других праздничных мероприятиях количество участников должно быть не более 60% емкости залов. При этом запрещены коктейли, собрание возле бара и танцы – потреблять пищу и напитки можно только сидя.
Коронавирус в России: наибольшее количество заболевших с начала пандемии
За минувшие сутки в России зарегистрировали 5205 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на 5 сентября РФ сообщила о 1 020 310 инфицированных SARS-CoV-2.
Согласно данным РФ, со вчерашнего в стране зарегистрировали 110 смертей в результате осложнений коронавирусной болезни. В результате общее количество умерших, согласно официальной информации, составляет 17 759.
Главному инфекционисту США Фаучи поступают регулярные угрозы из-за советов по коронавирусу
Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи утверждает, что его семья получает регулярные угрозы. По словам медика, все это происходит из-за его советов по борьбе с коронавирусом.
Фаучи рассказал, что угрозы получает не только он, но и его жена и две дочери. По его словам, такая ситуация продолжается уже несколько месяцев.
К слову, в мае администрация президента США запретила руководителю рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктору Энтони Фаучи давать показания в Конгрессе.
Исследования и последние разработки касательно COVID-19
The Lancet опубликовал результаты исследования российской вакцины
Российская вакцина сформировала иммунный ответ в 100% случаев – во всех 76 участников ранней стадии испытаний. Кроме того, вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов у добровольцев.
В то же время в работе подчеркнули необходимость более широких, долгосрочных исследований, в частности сравнение с плацебо, и дальнейшего наблюдения за участниками экспериментальной вакцинации, чтобы убедиться в долгосрочной безопасности и эффективности вакцины.
Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала