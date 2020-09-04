Новости о коронавирусе 4 сентября: печальные рекорды в Украине, вспышки в школах
За минувшие сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных. Также госпитализировали больше всего пациентов с начала пандемии. В Киеве четыре садика и две школы закрыли на карантин. На Тернопольщине у директора школы обнаружили COVID-19. В больницах заканчиваются койкоместа. Съемки "Бэтмена" остановили. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 4 сентября
За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 2 723 человек – это наибольший суточный прирост с начала пандемии. Также в течение суток госпитализировали рекордное количество больных – 532.
Днем ранее Новости о коронавирусе 3 сентября: в Украине обновили карантинные зоны, в мире 26 миллионов больных
В течение этого периода выписали 937 пациентов – последний ПЦР тест по их образцам показал отрицательный результат.
В Минздраве отметили, что вчера в стране провели рекордное количество тестирований – 49 785 исследований, 25 483 из которых методом ПЦР.
Статистика коронавируса по областям
- Львовская область – 15 312 (+196)
- Киев – 14 477 (+319)
- Черновицкая область – 10 786 (+162)
- Харьковская область – 10 312 (+371)
- Ивано-Франковская область – 9845 (+160)
- Ровненская область – 9535 (+59)
- Одесская область – 8038 (+225)
- Закарпатская область – 7888 (+100)
- Тернопольская область – 6841 (+204)
- Киевская область – 6017 (+86)
- Волынская область – 5723 (+61)
- Винницкая область – 4269 (+75)
- Житомирская область – 3550 (+79)
- Хмельницкая область – 2848 (+108)
- Днепропетровская область – 2570 (+52)
- Черниговская область – 2150 (+100)
- Запорожская область – 1768 (+60)
- Черкасская область – 1756 (+86)
- Сумская область – 1680 (+51)
- Донецкая область – 1576 (+27)
- Николаевская область – 1446 (+74)
- Полтавская область – 886 (+31)
- Кировоградская область – 841 (+8)
- Херсонская область – 444 (+9)
- Луганская область – 393 (+20)
Сколько человек умерли от коронавируса в Украине:
- Львовская область – 434 (+11)
- Черновицкая область – 292 (+3)
- Закарпатская область – 268 (+1)
- Ивано-Франковская область – 231 (+4)
- Киев – 230 (+8)
- Харьковская область – 220 (+2)
- Ровненская область – 136 (+1)
- Волынская область – 126 (+3)
- Одесская область – 118 (+5)
- Киевская область – 109 (+7)
- Винницкая область – 86 (+1)
- Тернопольская область – 80 (+1)
- Житомирская область – 69
- Днепропетровская область – 54 (+2)
- Хмельницкая область – 52
- Кировоградская область – 47
- Черкасская область – 40 (+1)
- Николаевская область – 34
- Сумская область – 27
- Запорожская область – 25
- Донецкая область – 24 (+1)
- Черниговская область – 22
- Полтавская область – 22
- Херсонская область – 13
- Луганская область – 3
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: За последние сутки в рядах ВСУ выявили 42 новых случая заражения COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах болеют 613 людей. 1 241 военный уже преодолел болезнь, но, к сожалению, 6 больных умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 547 военных и работников ВСУ.
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 119 медработников. Зато с начала года болезнь обнаружили у 11 754 медицинских работников. Известно о не менее 7,7 тысячи случаях выздоровления среди работников медицинской сферы и о более 60 смертях от болезни. Впрочем, Минздрав и ЦОС давно не сообщали конкретные данные по этим показателям. Поэтому точное количество выздоровевших и умерших медиков неизвестно.
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Школу в Тернопольской области закрыли на карантин – у директора обнаружили коронавирус
У директора учебного заведения в селе Кошиловцы Тернопольской области подтвердили заражение коронавирусом. Поэтому все ученики школы пока будут учиться дистанционно. Выйдут ли они из карантина через две недели – неизвестно. Также на карантин закрыли и детский сад, который находится в том же доме, что и школа.
В Киеве четыре детских сада и две школы закрыли на карантин
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице уже несколько учебных заведений закрыли на карантин. В частности, четыре детских сада в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах. Кроме того, по словам Кличко, еще две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусом учителей. И еще около 20 классов в 11 школах Киева перешли на обучение онлайн из-за инфицирования учеников.
Рекомендации Минздрава по обучению / инфографика 24 канала
В больницах заканчиваются койки для больных COVID-19
Министр здравоохранения сообщил, что в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, все меньше мест. Осталось всего 26 тысяч больничных коек. А вот запасов тестов на COVID-19 в вирусологических лабораториях хватит на минимум полтора месяца, если не вырастут темпы тестирования украинцев на коронавирус.
Новости о коронавирусе в мире 4 сентября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире обнаружили 26 321 101 больного коронавирусом. Зато 17 534 660 пациентов уже выздоровели. Но 869 024 больной умер от осложнений, вызванных болезнью.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 150 999;
- Бразилия – 4 041 638;
- Индия – 3 936 747;
- Россия – 1 011 987;
- Перу – 657 129.
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