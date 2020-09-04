За минувшие сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных. Также госпитализировали больше всего пациентов с начала пандемии. В Киеве четыре садика и две школы закрыли на карантин. На Тернопольщине у директора школы обнаружили COVID-19. В больницах заканчиваются койкоместа. Съемки "Бэтмена" остановили. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 4 сентября

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 2 723 человек – это наибольший суточный прирост с начала пандемии. Также в течение суток госпитализировали рекордное количество больных – 532.

Днем ранее Новости о коронавирусе 3 сентября: в Украине обновили карантинные зоны, в мире 26 миллионов больных

В течение этого периода выписали 937 пациентов – последний ПЦР тест по их образцам показал отрицательный результат.

В Минздраве отметили, что вчера в стране провели рекордное количество тестирований – 49 785 исследований, 25 483 из которых методом ПЦР.

С начала 2020 года в Украине обнаружили 130 951 случай заражения COVID-19. К сожалению, 2761 пациент умер, но 60 613 пациентов выздоровели. Со вчерашнего дня зарегистрировали 51 летальный случай в результате болезни.

Статистика коронавируса по областям

Львовская область – 15 312 (+196)

Киев – 14 477 (+319)

Черновицкая область – 10 786 (+162)

Харьковская область – 10 312 (+371)

Ивано-Франковская область – 9845 (+160)

Ровненская область – 9535 (+59)

Одесская область – 8038 (+225)

Закарпатская область – 7888 (+100)

Тернопольская область – 6841 (+204)

Киевская область – 6017 (+86)

Волынская область – 5723 (+61)

Винницкая область – 4269 (+75)

Житомирская область – 3550 (+79)

Хмельницкая область – 2848 (+108)

Днепропетровская область – 2570 (+52)

Черниговская область – 2150 (+100)

Запорожская область – 1768 (+60)

Черкасская область – 1756 (+86)

Сумская область – 1680 (+51)

Донецкая область – 1576 (+27)

Николаевская область – 1446 (+74)

Полтавская область – 886 (+31)

Кировоградская область – 841 (+8)

Херсонская область – 444 (+9)

Луганская область – 393 (+20)

Сколько человек умерли от коронавируса в Украине:

Львовская область – 434 (+11)

Черновицкая область – 292 (+3)

Закарпатская область – 268 (+1)

Ивано-Франковская область – 231 (+4)

Киев – 230 (+8)

Харьковская область – 220 (+2)

Ровненская область – 136 (+1)

Волынская область – 126 (+3)

Одесская область – 118 (+5)

Киевская область – 109 (+7)

Винницкая область – 86 (+1)

Тернопольская область – 80 (+1)

Житомирская область – 69

Днепропетровская область – 54 (+2)

Хмельницкая область – 52

Кировоградская область – 47

Черкасская область – 40 (+1)

Николаевская область – 34

Сумская область – 27

Запорожская область – 25

Донецкая область – 24 (+1)

Черниговская область – 22

Полтавская область – 22

Херсонская область – 13

Луганская область – 3

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Коронавирус в Вооруженных силах Украины: За последние сутки в рядах ВСУ выявили 42 новых случая заражения COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах болеют 613 людей. 1 241 военный уже преодолел болезнь, но, к сожалению, 6 больных умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 547 военных и работников ВСУ.

За последние сутки в рядах ВСУ выявили 42 новых случая заражения COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах болеют 613 людей. 1 241 военный уже преодолел болезнь, но, к сожалению, 6 больных умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 547 военных и работников ВСУ. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 119 медработников. Зато с начала года болезнь обнаружили у 11 754 медицинских работников. Известно о не менее 7,7 тысячи случаях выздоровления среди работников медицинской сферы и о более 60 смертях от болезни. Впрочем, Минздрав и ЦОС давно не сообщали конкретные данные по этим показателям. Поэтому точное количество выздоровевших и умерших медиков неизвестно.

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Школу в Тернопольской области закрыли на карантин – у директора обнаружили коронавирус

У директора учебного заведения в селе Кошиловцы Тернопольской области подтвердили заражение коронавирусом. Поэтому все ученики школы пока будут учиться дистанционно. Выйдут ли они из карантина через две недели – неизвестно. Также на карантин закрыли и детский сад, который находится в том же доме, что и школа.

В Киеве четыре детских сада и две школы закрыли на карантин

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице уже несколько учебных заведений закрыли на карантин. В частности, четыре детских сада в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах. Кроме того, по словам Кличко, еще две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусом учителей. И еще около 20 классов в 11 школах Киева перешли на обучение онлайн из-за инфицирования учеников.

Рекомендации Минздрава по обучению / инфографика 24 канала

В больницах заканчиваются койки для больных COVID-19

Министр здравоохранения сообщил, что в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, все меньше мест. Осталось всего 26 тысяч больничных коек. А вот запасов тестов на COVID-19 в вирусологических лабораториях хватит на минимум полтора месяца, если не вырастут темпы тестирования украинцев на коронавирус.

Новости о коронавирусе в мире 4 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире обнаружили 26 321 101 больного коронавирусом. Зато 17 534 660 пациентов уже выздоровели. Но 869 024 больной умер от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 150 999; Бразилия – 4 041 638; Индия – 3 936 747; Россия – 1 011 987; Перу – 657 129.

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В Непале слезоточивым газом и водометами разогнали верующих / Фото AFP

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