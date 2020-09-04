За минулу добу в Україні виявили рекордну кількість нових хворих. Також госпіталізували найбільше пацієнтів від початку пандемії. У Києві чотири садочки та дві школи закрили на карантин. На Тернопільщині у директора однієї з шкіл виявили COVID-19. У лікарнях закінчуються ліжкомісця. Зйомки "Бетмена" зупинили. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 4 вересня

За минулу добу коронавірус виявили ще у 2 723 людей – це найбільший добовий приріст від початку пандемії. Також впродовж доби госпіталізували рекордну кількість хворих – 532.

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Впродовж цього періоду виписали 937 пацієнтів – останній ПЛР тест за їхніми зразками показав негативний результат.

У МОЗ зазначили, що вчора в країні провели рекордну кількість тестувань – 49 785 досліджень, 25 483 з яких методом ПЛР.

Від початку 2020 року в Україні виявили 130 951 випадок зараження COVID-19. На жаль, 2761 пацієнт помер, але 60 613 пацієнтів одужали. Від учора зареєстрували 51 летальний випадок внаслідок хвороби.

Статистика коронавірусу по областях

Львівська область – 15 312 (+196)

Київ – 14 477 (+319)

Чернівецька область – 10 786 (+162)

Харківська область – 10 312 (+371)

Івано-Франківська область – 9845 (+160)

Рівненська область – 9535 (+59)

Одеська область – 8038 (+225)

Закарпатська область – 7888 (+100)

Тернопільська область – 6841 (+204)

Київська область – 6017 (+86)

Волинська область – 5723 (+61)

Вінницька область – 4269 (+75)

Житомирська область – 3550 (+79)

Хмельницька область – 2848 (+108)

Дніпропетровська область – 2570 (+52)

Чернігівська область – 2150 (+100)

Запорізька область – 1768 (+60)

Черкаська область – 1756 (+86)

Сумська область – 1680 (+51)

Донецька область – 1576 (+27)

Миколаївська область – 1446 (+74)

Полтавська область – 886 (+31)

Кіровоградська область – 841 (+8)

Херсонська область – 444 (+9)

Луганська область – 393 (+20)

Скільки людей померли від коронавірусу в Україні:

Львівська область – 434 (+11)

Чернівецька область – 292 (+3)

Закарпатська область – 268 (+1)

Івано-Франківська область – 231 (+4)

Київ – 230 (+8)

Харківська область – 220 (+2)

Рівненська область – 136 (+1)

Волинська область – 126 (+3)

Одеська область – 118 (+5)

Київська область – 109 (+7)

Вінницька область – 86 (+1)

Тернопільська область – 80 (+1)

Житомирська область – 69

Дніпропетровська область – 54 (+2)

Хмельницька область – 52

Кіровоградська область – 47

Черкаська область – 40 (+1)

Миколаївська область – 34

Сумська область – 27

Запорізька область – 25

Донецька область – 24 (+1)

Чернігівська область – 22

Полтавська область – 22

Херсонська область – 13

Луганська область – 3

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Коронавірус у Збройних силах України: За останню добу у лавах ЗСУ виявили 42 нових випадки зараження COVID-19. Наразі у Збройних силах хворіють 613 людей. 1 241 військовий вже подолав хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 547 військових і працівників ЗСУ.

За останню добу у лавах ЗСУ виявили 42 нових випадки зараження COVID-19. Наразі у Збройних силах хворіють 613 людей. 1 241 військовий вже подолав хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 547 військових і працівників ЗСУ. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус підтвердили у 119 медпрацівників. Натомість від початку року хворобу виявили у 11 754 медичних працівників. Відомо про щонайменше 7,7 тисячі випадків одужання серед працівників медичної сфери та про понад 60 смертей від хвороби. Втім, МОЗ та ЦГЗ давно не повідомляли конкретні дані за цими показниками. Тож точна кількість одужалих та померлих медиків невідома.

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Школу в Тернопільській області закрили на карантин – у директора виявили коронавірус

У директора навчального закладу в селі Кошилівці Тернопільської області підтвердили зараження коронавірусом. Тож всі учні школи поки будуть навчатися дистанційно. Чи вийдуть вони з карантину через два тижні – невідомо. Також на карантин закрили і дитячий садок, який знаходиться в тому ж будинку, що й школа.

У Києві чотири дитячі садочки та дві школи закрили на карантин

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці вже кілька навчальних закладів закрили на карантин. Зокрема, чотири дитячі садочки у Деснянському, Печерському, Оболонському та Дніпровському районах. Окрім того, за словами Кличка, ще дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через зараження коронавірусом учителів. І ще близько 20 класів в 11 школах Києва перейшли на навчання онлайн через інфікування учнів.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

У лікарнях закінчуються ліжка для хворих на COVID-19

Міністр охорони здоров’я повідомив, що в закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19 все менше місць. Залишилось всього 26 тисяч лікарняних ліжок. А ось запасів тестів на COVID-19 у вірусологічних лабораторіях вистачить на щонайменше півтора місяця, якщо не зростуть темпи тестування українців на коронавірус.

Новини про коронавірус у світі 4 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі виявили 26 321 101 хворого на коронавірус. Натомість 17 534 660 пацієнтів вже одужали. Але 869 024 хворий помер від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 150 999; Бразилія – 4 041 638; Індія – 3 936 747; Росія – 1 011 987; Перу – 657 129.

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У Непалі сльозогінним газом і водометами розігнали вірян / Фото AFP

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