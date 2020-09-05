В Україні на COVID-19 захворіла рекордна кількість людей, загалом ситуація із захворюваністю в країні складна. Особливо зросла кількість людей, які потребують госпіталізації. Британський медичний журнал опублікував нові результати дослідження російської вакцини. В Іспанії посилюють карантин. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 вересня.

Новини про коронавірус 5 вересня

Від учора на коронавірусну хворобу захворіли близько 3 тисяч українців. Натомість видужали – 1 036 пацієнтів, разом з тим, померли від ускладнень 50 хворих з діагнозом COVID-19.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській області (+380) та Києві (+315).

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Загалом від початку пандемії в Україні SARSC-CoV-2 виявили у 133 787 людей, з них 61 649 одужали, померли від ускладнень коронавірусної хвороби чи супутніх недуг – 2 811 хворих.

Коронавірус в Україні: статистика по областях

Львівська область – 15 507 (+195);

Київ – 14 792 (+315);

Чернівецька область – 10 958 (+172);

Харківська область – 10 692 (+380);

Івано-Франківська область – 10 011 (+166) ;

Рівненська область – 9 634 (+99);

Одеська область – 8 260 (+222);

Закарпатська область – 7 988 (+100);

Тернопільська область – 7 067 (+226);

Київська область – 6 105 (+88);

Волинська область – 5 791 (+68);

Вінницька область – 4 324 (+55);

Житомирська область – 3 622 (+72);

Хмельницька область – 2 979 (+131);

Дніпропетровська область – 2 625 (+55);

Чернігівська область – 2 230 (+80);

Черкаська область – 1 849 (+93);

Запорізька область – 1 848 (+80);

Сумська область – 1 769 (+89);

Донецька область – 1 591 (+15);

Миколаївська область – 1 504 (+58);

Полтавська область – 916 (+30);

Кіровоградська область – 846 (+5) ;

Херсонська область – 464 (+20);

Луганська область – 415 (+22).

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,1%. Згідно з даними Центру громадського здоров'я, найвищі показники летальності зафіксували в Кіровоградській (5,9%), Черкаській (2,8%), та Закарпатській (3,5%) областях.

Львівська область – 440 (+6)

Чернівецька область – 295 (+3)

Закарпатська область – 269 (+1)

Івано-Франківська область – 235 (+4)

Київ – 234 (+4)

Харківська область – 225 (+5)

Рівненська область – 135

Волинська область – 127 (+1)

Одеська область – 122 (+4)

Київська область – 114 (+5)

Вінницька область – 87 (+1)

Тернопільська область – 82 (+2)

Житомирська область – 70 (+1)

Дніпропетровська область – 57 (+3)

Хмельницька область – 52

Кіровоградська область – 47

Черкаська область – 41 (+1)

Миколаївська область – 36 (+2)

Сумська область – 29 (+2)

Запорізька область – 25

Донецька область – 24

Чернігівська область – 27 (+5)

Полтавська область – 22

Херсонська область – 13

Луганська область – 3

Коронавірус у Збройних силах України: Упродовж минулої доби в лавах ЗСУ захворіли 50 військових. Загалом у Збройних силах на коронавірус хворіють 618 людей. Загалом за час пандемії одужали 1286 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебувають 570 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, – 22 особи.

Упродовж минулої доби в лавах ЗСУ захворіли 50 військових. Загалом у Збройних силах на коронавірус хворіють 618 людей. Загалом за час пандемії одужали 1286 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебувають 570 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, – 22 особи. COVID-19 серед українських медиків: Від учора коронавірусом інфікувалися 133 медики. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 11 877 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 9,07%. Відомо, що 98 медиків померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Не вистачає лікарів: у Тернополі не справляються з кількістю хворих на COVID-19

На Тернопільщині у лікарні швидкої допомоги не вистачає медиків, які працюють з хворими на COVID-19. Лікарі не хочуть працювати через низьку зарплату.

Так, у Тернопільській лікарні швидкої допомоги завантаженість хворих складає 50 ліжок – медики справляються, однак якщо 150 хворих – рук не вистачає. Тоді на допомогу переводять медиків з інших відділень.

COVID-19 в Одесі: кількість хворих невпинно збільшується

На Одещині за добу зафіксували 222 нових випадки. Загальна кількість хворих продовжує рости. Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що ігнорування протиепідемічних заходів на відзначення Дня міста призведе до зростання захворюваності на коронавірус в Одесі.

Нагадаємо, що в Одесі 2 вересня гучно відсвяткували День міста. Тисячі людей без дотримання карантинних правил танцювали на концерті, організованому місцевою владою.

"Червоні" Тернопіль та Івано-Франківськ подали до суду: вимагають скасувати обмеження

Тернопіль, Івано-Франківськ та низка інших міст подали до Окружного адміністративного суду Києва позов на уряд. Вони вимагають скасувати карантинні обмеження. Ці міста зараз перебувають у червоній зоні.

Уряд не переглянув "червону" зону для міста. Тому вони подали заяву на Кабмін до Окружного адміністративного київського суду.

Що відомо про поділ на зони

Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. 3 вересня карантинні зони в Україні оновили, а почне діяти нове епідемічне зонування з опівночі 7 вересня.

Із 7 вересня в червоній зоні будуть:

Тернопіль, Бережани, Чортків і 7 районів Тернопільської області;

Івано-Франківськ, Коломия, Калуш і 2 райони Івано-Франківської області;

Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

Дубно та Костопільський район Рівненської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

Чернівці й 6 районів Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

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Новини про коронавірус у світі 5 вересня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 26 773 008 хворих на коронавірус. Натомість 18 949 696 пацієнтів вже одужали. Але 879 655 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 389 413; Бразилія – 4 091 801; Індія – 4 034 339; Росія – 1 020 310; Перу – 676 848.

В Іспанії посилюють обмеження на масові заходи через погіршення ситуації з COVID-19

У Мадриді вирішили посилити карантинні обмеження. У переважній більшості вони стосуються проведення масових заходів. Нові правила набувають чинності з 7 вересня.

Заборонять: меси, весілля, хрестини, похорони.

У залах крематоріїв тепер дозволено збирати не більше 25 осіб, а під час церемоній надворі – не більше 50. На весіллях та інших святкових заходах кількість учасників має бути не більше 60% місткості залів. При цьому заборонені коктейлі, зібрання біля бару і танці – споживати їжу і напої можна тільки сидячи.

Захворюваність в Іспанії: третій день поспіль приріст нових хворих перевищує 8 тисяч, а вчорашній показник наблизився до 9 000. Востаннє такі цифри фіксували на піку епідемії в середині березня.

Коронавірус в Росії: найбільша кількість хворих від початку пандемії

За минулу добу в Росії зареєстрували 5 205 нових хворих на коронавірус. Загалом, станом на 5 вересня РФ повідомила про 1 020 310 інфікованих SARS-CoV-2.

Згідно з даними РФ, від учора в країні зареєстрували 110 смертей внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби. Внаслідок цього загальна кількість померлих, згідно з офіційною інформацією, становить 17 759.

Головному інфекціоністу США Фаучі надходять регулярні погрози через поради щодо коронавірусу

Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі переконує, що його родина отримує регулярні погрози. За словами медика, все це відбувається через його поради щодо боротьби з коронавірусом.

Фаучі роповів, що погрози отримує не лише він, а і його дружина та дві доньки.За його словами, така ситуація триває вже кілька місяців.

До слова, у травні адміністрація президента США заборонила керівнику робочої групи щодо боротьби з коронавірусом доктору Ентоні Фаучі давати показання в Конгресі.

Дослідження та останні розробки щодо COVID-19

The Lancet оприлюднив результати дослідження російської вакцини

Російська вакцина сформувала імунну відповідь у 100% випадків — у всіх 76 учасників ранньої стадії випробувань. Крім того, вакцина не викликала серйозних побічних ефектів у добровольців.

Водночас у праці наголосили на необхідності ширших, довгострокових досліджень, зокрема порівняння з плацебо, і подальшого спостереження за учасниками експериментальної вакцинації, щоб переконатися в довгостроковій безпеці та ефективності вакцини.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу