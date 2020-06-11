Трудно понять, почему в России такие низкие показатели смертности людей от коронавируса. Особенно учитывая значительное количество жителей страны и общее количество инфицированных.

Такое заявление сделал 10 июня руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майк Райан, как пишет российский Интерфакс .

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" Это, безусловно, странно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев очень низкое", – сказал Райан во время брифинга. Ведь в Европе, например, смертность выше, хотя система здравоохранения развита и доступна.

Райан добавил: тестирований людей на коронавирус в России делают много, и это хорошо. Но и хорошо было бы, если Россия также объяснила, какие причины смерти указывает у умерших, имевших COVID-19.

Представитель ВОЗ напомнил при этом, что ВОЗ еще в апреле разработала "стандарт официального подтверждения смерти", который получила каждая страна для надлежащей сертификации летальных случаев среди людей, инфицированных коронавирусом:

COVID-19 должны указывать в качестве основной причины смерти в большинстве случаев, когда умерший от любых причин пациент был инфицирован.

В то же время пресс-секретарь Путина Песков уже успел заявить, что низкий уровень смертности в России – это результат "эффективной системы здравоохранения" .