Коронавирус в России: ВОЗ удивляют низкие показатели смертности при большом количестве больных
Трудно понять, почему в России такие низкие показатели смертности людей от коронавируса. Особенно учитывая значительное количество жителей страны и общее количество инфицированных.
Такое заявление сделал 10 июня руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майк Райан, как пишет российский Интерфакс.
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"Это, безусловно, странно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев очень низкое", – сказал Райан во время брифинга. Ведь в Европе, например, смертность выше, хотя система здравоохранения развита и доступна.
Райан добавил: тестирований людей на коронавирус в России делают много, и это хорошо. Но и хорошо было бы, если Россия также объяснила, какие причины смерти указывает у умерших, имевших COVID-19.
Представитель ВОЗ напомнил при этом, что ВОЗ еще в апреле разработала "стандарт официального подтверждения смерти", который получила каждая страна для надлежащей сертификации летальных случаев среди людей, инфицированных коронавирусом:
- COVID-19 должны указывать в качестве основной причины смерти в большинстве случаев, когда умерший от любых причин пациент был инфицирован.
В то же время пресс-секретарь Путина Песков уже успел заявить, что низкий уровень смертности в России – это результат "эффективной системы здравоохранения".
Коронавирус в России зафиксировали у почти 500 000 человек, это третий в мире показатель. Однако умерших указали только 6358. Это может свидетельствовать о том, что в РФ регистрируют умерших от коронавируса как умерших от других болезней.