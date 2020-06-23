Всех волнует, может ли коронавирус выживать в пресных водоемах и можно ли им заразиться во время купания в реке или озере. Ученые обнаружили, что возбудитель COVID-19 может сохранять свою жизнеспособность в канализационных стоках, а также в загрязненных реках и озерах на протяжении нескольких недель.

Ученые из Польши и Великобритании исследовали, что попадание сточных вод в природные пресные водоемы может играть роль во второй волне COVID-19. Отметим, что исследование пока что опубликовано только на портале препринтов medRxiv.

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Попадание сточных вод в пресные водоемы – опасное явление для окружающей среды и здоровья человека, поскольку загрязнение пресноводных систем патогенными микроорганизмами может иметь серьезные последствия.

Путей загрязнения воды, которую население пьет, использует для приготовления пищи или для целей личной гигиены вдоволь: разлив и утечка из канализационных труб, выход из строя систем очистки сточных вод; отсутствие инфраструктуры в бедных регионах мира и так далее и тому подобное.

Известно, что коронавирусы могут выживать в воде (к тому же холодная вода для них комфортнее, чем горячая), а вирусные частицы в канализации коррелируют с распространенностью инфекции среди населения.

Вирусные патогены, которые могут передаваться через воду и несут риск для здоровья, согласно определению ВОЗ, включают аденовирус, астровирусы, гепатиты A и Е, ротавирус, норовирус и другие энтеровирусы. Уже установлено выживание большого семейства коронавирусов в системах водоснабжения, были выявлены вирусные нагрузки в неочищенных сточных водах и их отношение к показателям инфицирования населения,

– говорится в исследовании.

Следовательно, ученые считают, что это свидетельствует и о том, что SARS-CoV-2 может выживать в воде. Особенно, если учесть тот факт, что инфекционные частицы коронавируса обнаруживали в фекалиях.

COVI-19 может оставаться жизнеспособным до 25 дней

Во время исследования in vitro ученые обнаружили, что SARS-CoV-2 может оставаться жизнеспособным в течение 25 дней. Зато относительный риск заражения инфекцией через пресную воду зависит от степени использования воды в быту, погоды, местности и топографии района.



Не пейте воду из крана без кипячения / Фото: Pixabay

Авторы определили верхнюю и нижнюю границы концентрации SARS-CoV-2 в первые 24 часа после разлива сточных вод. Они заметили, что в странах с повышенным риском, когда вода была холоднее, а уровень заболеваемости высоким, то и показатели жизнеспособности вируса были выше. Во время расчетов ученые ориентировались на предположение, что для заражения необходимо 100 вирусных частиц на 100 миллилитров воды.

Следовательно, если человек из страны повышенного риска выпьет 100 миллилитров загрязненной воды в течение 24 часов, то получит около 470 вирусных частиц и, скорее всего, заразится. Это равносильно одному или двум глоткам воды.

Воду из крана перед употреблением следует прокипятить. Если вирус в ней присутствует, то это приведет к его деактивации.



Ученые также утверждают, что свежие продукты могут загрязниться во время мытья, вследствие чего тоже могут оставаться заразными до 25 дней.

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Можно ли заразиться коронавирусом в реке или озере

Плавая в реке или в озере в течение 45 минут, можно проглотить втрое больше воды – примерно 280 миллилитров.

Природные водоемы могут служить резервуарами и путями для распространения SARS-CoV-2. Во многих странах они представляют реальную угрозу для здоровья, поэтому если недавно происходили утечки из канализации, то контакты людей и животных с речными и озерными водами нужно минимизировать,

– говорится в сообщении.

Ученые рекомендуют пересмотреть региональные или общенациональные подходы к обработке питьевой воды, чтобы снизить риск распространения коронавируса через водные системы.