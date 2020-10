Коронавирусная инфекция влияет почти на все органы человека. Кроме легких, больше всего страдают мозг и сердце.

В новом исследовании ученые фокусировались на данных УЗИ сердца пациентов с COVID-19, у которых инфекция вызвала повреждение миокарда, пишет Journal of the American College of Cardiology.

Миокард (сердечная мышца) может повреждаться в результате воспаления или нарушения кровоснабжения. Биомаркеры повреждения миокарда – повышение уровня белка тропонина в крови. Это состояние встречается при инфаркте или миокардите. Но такие диагнозы врачи ставят только если присутствие биомаркеров сопровождается симптомами этих болезней. Если симптомов нет, речь идет просто о повреждениях.

Какие патологии сердца вызывает COVID-19

Ученые проанализировали данные УЗИ сердца 305 человек, госпитализированных из-за COVID-19. Повреждение миокарда (высокий уровень тропонина) было у 190 из них. Исследователи выявили следующие тревожные УЗИ-симптомы у этих пациентов:

нарушение работы правого желудочка (может быть связано с дыхательной недостаточностью и эмболией легочной артерии) – у 26,3%;

локальные нарушения движений стенки левого желудочка (признак инфаркта) – у 23,7%;

диффузная дисфункция левого желудочка (признак сердечной недостаточности и миокардита) – у 18,4%;

жидкость в полости перикарда, наружной оболочке сердца (может затруднять сокращение сердца) – у 7,2%.

Насколько это опасно

Оказалось, что у пациентов с повреждением миокарда и этими УЗИ-симптомами существенно увеличен риск смерти.

Анализ смертности показал:

пациенты без повреждения миокарда умирали в больнице в 5,2% случаев,

пациенты с повреждением миокарда – в 18,6%,

пациенты с повреждением миокарда, у которых были обнаружены патологии при УЗИ сердца – в 31,7%.

Ученые считают, что УЗИ сердца – надежный инструмент для выявления пациентов с наибольшим риском осложнений со стороны сердца при COVID-19.