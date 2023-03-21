Байден разрешил рассекретить информацию о происхождении коронавируса
Источник:Белый дом
Американский президент Джо Байден разрешил рассекретить информацию о происхождении коронавируса. Он уже подписал соответствующий закон.
По словам Байдена, его администрация по-прежнему будет просматривать всю засекреченную информацию, касающуюся происхождения COVID-19. Напомним, что древнейшие случаи коронавирусной инфекции были обнаружены во Франции 16 века.
К теме Новые данные о происхождении коронавируса: в цепи появилось другое животное
Байден разрешил рассекретить информацию о происхождении COVID-19
Я разделяю намерение Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни,
– заявил президент США.
По словам американского лидера, в 2021 году он поручил Разведывательному ведомству использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования происхождения COVID-19. Эта работа продолжается и сейчас.
Байден отметил, что нужно докопаться до сути происхождения коронавируса, чтобы помочь лучше предотвращать будущие пандемии.
Коронавирус в мире: последние новости
- Недавно генетический материал, собранный на китайском рынке недалеко от места, где были обнаружены первые случаи заражения людей COVID-19, показывает, что ДНК енотовидной собаки соединилась с вирусом.
- Американские исследователи разработали перспективную универсальную вакцину от любого штамма коронавируса SARS-CoV-2. Она оградила ГМО-мышей от тяжелого течения болезни и смерти.
- Кстати, уже в шести областях Украины обнаружили новый подвид COVID-штамма Омикрон Кракен. Случаи инфицирования были диагностированы во Львовской и Черкасской областях.
- Отметим, что XBB.1.5 впервые обнаружили в США в октябре 2022 года. С тех пор он неуклонно распространялся и сейчас его диагностировали более чем в 50 странах.