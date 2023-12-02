И для того, чтобы определить, наступила ли менопауза – помогает определить специальный тест – еще до того, как она начнется, или с появлением первых симптомов.
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Кому нужен тест на менопаузу
Тест на климакс нужен женщинам, имеющим подозрения, что их репродуктивный статус изменился. К примеру, если не наступает беременность или женщина обнаружила необычные симптомы менопаузы.
- нерегулярные месячные;
- сухость влагалища;
- приливы;
- озноб;
- ночная потливость;
- нарушение сна;
- изменчивое настроение;
- уменьшение либидо;
- увеличение массы тела;
- истончение волос;
- сухая кожа;
- снижение упругости груди.
Как подготовиться к тесту
Четких рекомендаций по подготовке к тесту на менопаузу нет. Но перед анализом следует проконсультироваться с врачом.
Диагностика происходит путём определения биохимических показателей в моче или крови аналогично проверке беременности. Оба теста базируются на измерении уровня эстрадиола и фоликостимулирующего гормона.
Обычно рекомендуется провести первый тест в течение первой недели менструального цикла, а через неделю провести повторную проверку. В случае отсутствия менструации тестирование может быть проведено в любой удобный для женщины день.