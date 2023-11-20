Насколько часто возникает цистит

Инфекции нижних мочевых путей (ИНСШ) встречаются у женщин в 8 раз чаще, чем у мужчин. Почти треть женщин молодого возраста испытывают симптомы ИНСШ, требующие антибактериальной терапии.

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Одной из наиболее распространенных ИНСШ является цистит. Каждая четвертая женщина сталкивается с острым циститом, а в 10% случаев острый цистит переходит в хроническую форму. Одной из разновидностей хронического цистита является посткоитальный цистит, также называемый "циститом медового месяца".

До 60% женщин с хроническим циститом отмечают симптомы после интимной близости. Симптомы посткоитального цистита включают болевой синдром в области мочевого пузыря, болезненное мочеиспускание, жжение в области мочеиспускательного канала, а также внезапные интенсивные позывы к мочеиспусканию, часто сопровождающиеся самопроизвольным выделением мочи.

Частые рецидивы посткоитального цистита могут заставить женщину отказаться от секса. Это понижение половой активности становится причиной сексуальной дисфункции.

Почему возникает цистит после секса

Как правило, бактерии попадают в мочевой пузырь через наружное отверстие мочеиспускательного канала. В большинстве случаев цистит вызывает кишечная палочка, но иногда он может возникнуть из-за поражения мочевого пузыря клебсиелами и стафилококками.

У женщин цистит встречается чаще из-за анатомических особенностей уретры: ее небольшой длины и близкого расположения к влагалищу и анальному отверстию. Эти области являются источниками микроорганизмов, способных вызвать инфекции нижних мочевых путей.

Риск проникновения патогенных микроорганизмов в мочеиспускательный канал существенно возрастает при вагинальной эктопии и/или гипермобильности наружного отверстия уретры. При влагалищной эктопии речь идет об аномально коротком расстоянии между уретрой и влагалищем. Гипермобильность отверстия уретры связана с уретро-гименальными спайками, через которые он во время полового акта может смещаться во влагалище.

Частым рецидивам заболевания способствует и барьерная контрацепция. После смены презерватива на КОК, рецидивы цистита возникают вдвое реже.