Когда человек может заканчивать самоизоляцию при коронавирусе
Согласно рекомендациям CDC, люди, у которых есть симптомы коронавируса, но они не нуждаются в госпитализации, могут выходить из самоизоляции и контактировать с другими людьми только при наличии нормальной температуры тела и улучшения самочувствия в течение 24 часов и больше.
Врач-инфекционист Евгений Щербина прокомментировал решение американских чиновников здравоохранения на своей странице Facebook.
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Интересно, что ранее чиновники рекомендовали выдержать паузу в 72 часа после нормализации температуры и симптомов.
Если пациент был госпитализирован с тяжелым течением COVID-19, он считается незаразным уже через 20 дней после появления первых симптомов. В CDC также рекомендуют в каждом конкретном случае консультироваться с инфекционистом.
Бессимптомные пациенты могут прекратить самоизоляцию через 10 дней после первого положительного ПЦР-теста.
Важный момент: тактика, когда пациента считают незаразним только после отрицательного ПЦР, уже не считается правильной, потому что методом ПЦР определяют ДНК не только "живых" вирусных частиц, но и "мертвых", а это означает, что тест может быть положительным еще очень долго, несмотря на отсутствие реальной заразности,
– отметил Щербина.