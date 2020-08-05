Згідно з рекомендаціями CDC, люди, у яких є симптоми коронавірусу, але вони не мають потреби в госпіталізації, можуть виходити з самоізоляції й контактувати з іншими людьми тільки при наявності нормально температури тіла і поліпшення самопочуття протягом 24 годин і більше.

Лікар-інфекціоніст Євген Щербина прокоментував рішення американських чиновників охорони здоров'я на своїй сторінці Facebook.

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Цікаво, що раніше чиновники рекомендували витримати паузу в 72 години після нормалізації температури й симптомів.

Лікар-інфекціоніст Євген Щербина “Якщо заплуталися, то просто сидіть 10 днів, а потім можете закінчувати самоізоляцію. Так, у вас можуть ще зберігатись симптоми хвороби, але ви вже не заразні”.

Якщо пацієнт був госпіталізований з важким перебігом COVID-19, він вважається незаразним вже через 20 днів після появи перших симптомів. У CDC також рекомендують в кожному конкретному випадку консультуватися з інфекціоністом.

Безсимптомні пацієнти можуть припинити самоізоляцію через 10 днів після першого позитивного ПЛР-тесту.

Важливий момент: тактика, коли пацієнта вважають незаразним тільки після негативного ПЛР, вже не вважається правильною, тому що методом ПЛР визначають ДНК не тільки "живих" вірусних частинок, але і "мертвих", а це означає, що тест може бути позитивним ще дуже довго, попри відсутність реальної заразності,

– зазначив Щербина.