Клитор имеет единственную функцию

Со временем это подхватили сексологи и другие люди. Впрочем, это не так. Татьяна Осауленко врач гинеколог-эндокринолог объяснила, что на самом деле как за "клиторальный", так и за "вагинальный" оргазм отвечает клитор.

Смотрите также Почему постоянно хочется секса: 8 главных причин

Следует знать. Клитор – это орган, единственная функция которого состоит в получении удовольствия. То, что мы привыкли называть клитором – это только его головка, наиболее чувствительная зона и доступная для стимуляции. Кроме того, клитор имеет тело и две ножки, а стимуляция места расхождения этих частей также может приводить к оргазму. Именно это место и есть так называемая точка G.

То есть по современным представлениям, точка G – это не отдельная анатомическая структура, а проекция других анатомических структур, которые могут давать повышенную чувствительность,

– объяснила врач.

Где расположена точка G

Обычно говорят о том, что эта зона расположена на передней стенке вагины, но у некоторых женщин более чувствительна зона задней стенки. Также некоторые ученые говорят о том, что точка G совпадает с проекцией парауретральных желез у женщины.

Именно стимуляция этих зон приводит к наступлению "влагалищного" оргазма. Но по факту не существует отдельно вагинального и клиторального оргазма, это все стимуляция разных частей клитора.

"Кстати, когда женщина достигает оргазма при анальном сексе без стимуляции головки клитора, это также связано с расположением ножек клитора", – добавила Татьяна Осауленко.

Смотрите также 7 советов для идеального секса, которые должен знать каждый

Способность получать оргазм можно развивать

По словам гинекологии, есть женщины, которым не нужна стимуляция головки клитора для получения оргазма, им достаточно для этого секса с проникновением, но их процент гораздо меньше, чем женщин, которым стимуляция клитора необходима.

Способность получать оргазм с помощью различных видов стимуляции можно развивать, что больше, она может изменяться в течение жизни женщины, в зависимости от развития сексуальности, партнера, позы, обстоятельств и т.д.

– подчеркнула Татьяна Осауленко.

Важно ! Получать оргазм только от стимуляции клитора – это нормально. Нет лучшего и худшего оргазма.

Поэтому, по словам врача, абсолютно нормально, когда женщина стимулирует головку клитора во время секса, просит партнера это делать или использует для этого секс-игрушки. Это должно быть понятно и мужчинам, ведь часто именно они формируют у женщин комплексы о том, что отсутствие оргазма от проникновения – не ок.