Если вы или ваш партнер хотите секса несколько раз в день, но на отказ реагируете спокойно, то скорее всего все хорошо. Внезапный подъем либидо может настораживать, но часто связан с совершенно невинными причинами. А неуемное желание, которое невозможно контролировать, возможно, намекает на серьезные проблемы.

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Почему секса хочется больше

Если в последнее время вы сами себя не узнаете, проанализируйте, когда у вас был последний секс, что у вас за отношения и как вы себя чувствуете. Женщинам дополнительно стоит задуматься, какая сейчас фаза цикла и не наступила ли беременность.

Из-за новых отношений

Когда мы влюбляемся, нас захлестывает энергия новых отношений. Ее источник – гормональный коктейль, постоянно производящий мозг влюбленного. Ударные дозы дофамина, адреналина и норадреналина вызывают эйфорию. А избыток тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин порождает сильное сексуальное влечение.

Из-за улучшения психического состояния

Если вы долго страдали от какого-то заболевания, например от депрессии, то, скорее всего, ваше влечение исчезло. А в тот момент, когда проблема отступила, либидо резко выросло. Это не значит, что оно стало слишком высоким. Просто так кажется, если сравнивать с тем, что было.

Из-за овуляции

Большинство женщин детородного возраста имеют увеличение сексуального возбуждения непосредственно перед овуляцией – то есть, когда шансы забеременеть максимальны. Либидо находится на пике около 6 дней.

Из-за беременности

Во втором триместре беременности, то есть с 13 по 27 неделю включительно, организм женщины вырабатывает рекордные дозы эстрогена, который усиливает прилив крови к половым органам и способствует выделению природной смазки. В результате секса может хотеться если и не всегда, то очень часто.

Когда желание становится проблемой

Если желание настолько сильно, что создает проблемы человеку или окружающим, то, скорее всего, проблема более серьезная.

Из-за гормональных нарушений и дисбаланса химических веществ

Повышение уровня тестостерона и некоторых нейротрансмиттеров (серотонин, дофамин, норепинефрин) иногда может вызвать неконтролируемое сексуальное поведение.

Из-за опухолей и неврологических заболеваний

Опухоли мозга или новообразования, производящие гормоны, а также некоторые неврологические заболевания, такие как эпилепсия и деменция, могут проявляться гиперсексуальным поведением.

Через прием нового лекарства

Некоторые лекарства, например препараты для лечения болезни Паркинсона, также вызывают компульсивное сексуальное поведение.

Из-за компульсивного сексуального расстройства

Гиперсексуальность – это чрезмерное погружение в трудно поддающиеся контролю сексуальные фантазии. Оно, как и любые другие зависимости, оказывает негативное влияние на здоровье, карьеру, отношения и другие сферы жизни. Такое расстройство может быть врожденной особенностью психики или возникнуть по причинам, перечисленным выше.