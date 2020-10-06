Кластерная головная боль является самой сильной, люди не могут ее терпеть. Во время приступа больные ведут себя беспокойно, бьются головой о стену, иногда задумываются о суициде.

С такой болью трудно жить, но лечение может значительно улучшить состояние больного, пишет 24 канал.

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Симптомы кластерной головной боли

Сильная или очень сильная боль, которая начинается внезапно;

Возникает с одной стороны, чаще в области глаз или в висках;

При приступе почти обязательно возникают вегетативные симптомы со стороны боли, например: покраснение глаза, слезотечение, отек век, заложенность носа, потливость;

Приступ длится до 3 часов, минимум 15 минут, чаще всего ночью;

Почти всегда приступы идут сериями в определенное время года. Например, у пациента болит голова ежедневно весь апрель. Далее 6 месяцев без головной боли и так по кругу. Такие серии обычно 1-2 раза в год.



Чаще всего от кластерной головной боли страдают курильщики / unsplash.com

Причины кластерной боли

Сейчас доподлинно неизвестны, но существуют несколько теорий.

Генетика. Люди, которые имеют родственников первой линии с кластерными головными болями, в 14-48 раз более склонным к развитию этого заболевания.

Курение. Около 65 % лиц с кластерной головной болью являются, или были курильщиками.

Нарушение работы гипоталамуса.

Нарушение суточных ритмов – режим сна и бодрствования – также указывают как возможную причину приступов.

У кого возникает кластерная головная боль?

Болеют все. Чаще всего мужчины 30-40 лет, курильщики, употребляющие алкоголь. В целом, болезнь встречается нечасто (0,1% популяции)

Диагностика кластерной головной боли

Почти полностью основана на анамнезе. Чем правдивее и полноценнее пациент опишет свои жалобы, тем больше шансов на правильный диагноз. Также важно установление неврологического статуса, иногда назначают дополнительные исследования для исключения других причин.

Как лечить кластерную головную боль?

Основная часть – профилактическое лечение. Его назначаем для уменьшения частоты и выраженности приступов;

Избегать провокаторов (алкоголь, сигареты);

Верапамил – препарат первого выбора. Дозы обычно до 480 мг, но есть публикации, где применяли до 1200 мг в сутки;

Преднизолон или дексаметазон коротким курсом;

Литий – когда не работают верапамил и глюкокортикоиды.

Что делать, если произошел приступ кластерной головной боли?

Дышать через кислородную маску;

Триптаны инъекционно или спрей в нос;

Лидокаин в нос когда не действуют другие средства.

Из нового: сейчас появляются данные про электрическую нейростимуляцию различных частей нервной системы. Пока результаты противоречивы, но направление перспективное.

Профилактика кластерной боли

Для профилактики назначаются лекарства для сердца. Самый эффективный в данном случае – верапамил. Но действует только двойная доза. Другой способ профилактики – кортикостероиды.

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