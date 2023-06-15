По состоянию на 14 июня в Государственной экологической инспекции Украины заверили, что сейчас нет информации об обнаружении холерной и кишечной палочек. 24 Канал собрал все, что нужно знать о путях передачи бактерии, какие риски составляет инфицирование и главное, – как уберечься от кишечной палочки в возникших условиях.
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Что такое кишечная палчика
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), некоторые патогенные штаммы E. coli могут вызвать кишечные инфекции, как диарея, острый гастроэнтерит, пищевые отравления и септические осложнения. Эти штаммы вырабатывают токсины, которые могут вредить организму человека.
Кишечная палочка является одним из видов фекальных колиформных бактерий, обычно встречающихся в кишечнике животных и человека. Наличие кишечной палочки в воде является признаком недавнего загрязнения сточными водами или отходами животноводства.
Бактерии быстро размножаются в продуктах питания, особенно в молоке, поэтому потребление зараженных кишечной палочкой продуктов вызывает заражение и соответственно – развитие инфекционно-воспалительного заболевания.
Классификация штаммов
Кишечные палочки бывают условно-патогенные и патогенные. Ученые смогли выделить более сотни патогенных штаммов этой бактерии. Вот некоторые общие классификационные категории для штаммов E. coli:
- Нормальная флора ( комменсалы ): большинство штаммов E. coli являются безвредными и находятся в кишечнике человека и животных как часть нормальной флоры. Они выполняют полезные функции, например помогают в усвоении питательных веществ.
- Патогенные штаммы : некоторые штаммы E. coli являются патогенными и могут вызывать заболевание. Самый известный патогенный штамм E. coli - O157:H7 – способен вырабатывать веротоксин, который может вызвать острый гастроэнтерит и даже гемолитический синдром мочи.
- Другие патогенные штаммы: Кроме O157:H7, существует несколько других веротоксигенных штаммов E. coli, таких как O26, O45, O103, O111, O121, O145 и ряд других, которые также могут вызвать гастроэнтерит и ГСС.
- Антибиотикорезистентные штаммы: некоторые штаммы E. coli могут обрести резистентность к антибиотикам из-за мутации или приобрести резистентные гены. Это создает проблемы в лечении инфекций, поскольку эти штаммы могут быть трудно поддающимися лечению.
Причины попадания в организм
Кишечная палочка существует и размножается при температуре окружающей среды на уровне 37 градусов. Выделяют 2 основных пути, через которые инфекция может попасть в ваш организм:
- водный: через инфицированную воду;
- пищевой: через продукты и блюда из них, плохо помытые, без термической обработки, загрязнены микроорганизмами.
Контактно-бытовой путь передачи (через грязные руки, игрушки, посуду, белье и т.п.) встречается реже.
Симптомы кишечной палочки
Симптомы заражения кишечной палочкой могут проявляться по-разному, каждый класс патогенных бактерий может вызывать разные состояния. К общим признакам развития в организме патогенных кишечных палочек относятся такие симптомы, как:
- диарея, которая не проходит несколько дней
- боли в животе
- рвота и тошнота
- метеоризм
- потеря аппетита
- неприятный запах изо рта
- головная боль
- слабость и сонливость
- повышенная температура тела
- падение АД
Как действовать, если подозреваете у себя кишечную инфекциюПрежде всего, вы должны предотвращать обезвоживание и потерю организмом солей. Следовательно, очень важно: следить за водно-солевым балансом, пить много воды (чистой, если вы находитесь в местности, где возможно заражение воды, выбирайте бутилированную воду, или по крайней мере прокипятите ту, которую имеете). Не лишними будут специальные растворы для регидратации и энтеросорбенты (помогут вывезти токсины из организма). Дальше помощь симптоматическая – есть температура – примите жаропонижающие препараты, болит голова – обезболивающее. Однако, если ваше состояние не улучшается – обязательно обратитесь к врачу.
Лечение кишечной палочки
Симптомы обычно появляются на 2-4 день после инфицирования, но могут продолжаться до 8 дней. Большинство людей выздоравливает без антибиотиков или иного специфического лечения через 5–10 дней.
Нет никаких доказательств, что антибиотики могут улучшить течение заболевания. Скорее, наоборот: считается, что лечение антибиотиками может только спровоцировать осложнения с почками. Лучше всего в случае инфицирования – обратиться за помощью. Заражение E.coli (O157: H7) диагностируется путем обнаружения бактерий в кале.
Есть группы людей, которые подвержены большему риску инфицирования кишечной палочкой. Речь о детях в возрасте до 5 лет, стариках, а также лицах, чье здоровье ослаблено (люди, имеющие хронические заболевания). Эти категории людей имеют более высокие риски тяжелого течения болезни.
Наличие кишечных палочек в колодце
Вообще, если у вас есть собственный колодец, следует ежегодно проводить анализ воды, чтобы убедиться, не пересеклись ли грунтовые воды колодца с выгребной ямой соседа. В условиях подтоплений вследствие подрыва ГЭС риски инфицирования воды в колодце высокие. После того как вода взойдет, можно обратиться в сертифицированную лабораторию, чтобы получить инструкцию, как правильно отобрать воду для анализа.
Как очистить воду
Самым эффективным способом очищения воды от возбудителей болезней являются таблетки для обеззараживания. Такие таблетки поставляются в области централизованно. Их можно получить в Центрах контроля и профилактики болезней, местных властей или у выездных бригад ЦКПХ, работающих в пострадавших регионах.
В Минздраве заверили, что на подтопленных территориях уже сформирован многомесячный запас таблеток для обеззараживания воды
- Кипятение: следует кипятить воду 10 минут, после чего дать ей отстояться и осторожно слить, не взбалтывая осадок. Чем дольше кипятить воду, тем больше патогенов будет уничтожено. Для хранения кипяченой воды нужно использовать закрытые емкости.
- Таблетки с активным хлором : продолжительность очистки может занять 30 – 60 минут. Таблетки обладают антибактериальными свойствами и большим сроком годности.
- Йод : спиртовой раствор йода можно использовать как метод обеззараживания воды в крайних случаях. На литр воды достаточно 3 – 4 капли спиртового раствора иода. По возможности профильтруйте воду через бытовой фильтр. Прежде чем пить, подождите час. Вода может иметь характерный вкус.
- Активированный уголь: помогает убрать неприятный запах воды, примесей и вредных веществ. На литр воды используйте 5 таблеток. Измельченный уголь следует завернуть в марлю или другую ткань, чтобы пыль от него не попала в чистую воду. Обеззараживание воды таким образом длится не менее 8 часов.
Профилактика кишечной палочки
В отличие от других, бактерия E.coli характерна стойкостью к холоду, кислой среде, засухе и высокой концентрации соли.
Профилактические действия для предотвращения заболеваний, вызываемых кишечной палочкой:
- Соблюдение личной гигиены: Регулярное мытье рук с мылом и теплой водой перед едой, после посещения туалета, контакта с животными или загрязненными поверхностями важно для предотвращения передачи бактерии. Использование антимикробных моющих средств может оказаться полезным.
- Безопасное питание: Следует соблюдать правила безопасности питания, такие как тщательное мытье фруктов и овощей перед потреблением, отказ от недостаточно прокаленного мяса и сырой молочной продукции. Тщательная обработка и приготовление пищи снижает риск инфицирования.
- Питьевая вода: Следует потреблять безопасную воду, которую можно пить. Если качество водоснабжения подвергается сомнению, рекомендуется использовать отфильтрованную или окропленную воду или прокипятить ее перед употреблением.
- Гигиена поверхностей: Регулярное очищение поверхностей, особенно в кухне, где готовится пища, помогает снизить риск передачи бактерий. Использование дезинфицирующих средств или раствора с хлором для очистки поверхностей может быть эффективным.
- Избегание контакта с больными : Если вы знаете, что кто-то имеет инфекцию кишечной палочкой, избегайте прямого контакта с ними, особенно с их калом.
- Безопасный контакт с животными : При контакте с животными, особенно со скотом или животными в сельском хозяйстве, важно соблюдать гигиену. Мытье рук после контакта с животными, избегание прямого контакта с фекалиями животных и применение мер безопасности при работе с животными могут помочь предотвратить инфицирование.
- Вакцинация: Для некоторых патогенных штаммов E. coli, таких как O157:H7, существуют вакцины, которые могут снизить риск заражения. Проверьте с врачом возможность вакцинации, особенно, если вы входите в группу повышенного риска.