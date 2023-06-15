По состоянию на 14 июня в Государственной экологической инспекции Украины заверили, что сейчас нет информации об обнаружении холерной и кишечной палочек. 24 Канал собрал все, что нужно знать о путях передачи бактерии, какие риски составляет инфицирование и главное, – как уберечься от кишечной палочки в возникших условиях.

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Что такое кишечная палчика

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), некоторые патогенные штаммы E. coli могут вызвать кишечные инфекции, как диарея, острый гастроэнтерит, пищевые отравления и септические осложнения. Эти штаммы вырабатывают токсины, которые могут вредить организму человека.

Кишечная палочка (Escherichia coli) – что это? Это бактерии, относящиеся к роду Escherichia и семейству Enterobacteriaceae. Микроорганизмы обладают высокой стойкостью, они способны жить месяцами в воде, почве, фекалиях.

Кишечная палочка является одним из видов фекальных колиформных бактерий, обычно встречающихся в кишечнике животных и человека. Наличие кишечной палочки в воде является признаком недавнего загрязнения сточными водами или отходами животноводства.

Бактерии быстро размножаются в продуктах питания, особенно в молоке, поэтому потребление зараженных кишечной палочкой продуктов вызывает заражение и соответственно – развитие инфекционно-воспалительного заболевания.

Классификация штаммов

Кишечные палочки бывают условно-патогенные и патогенные. Ученые смогли выделить более сотни патогенных штаммов этой бактерии. Вот некоторые общие классификационные категории для штаммов E. coli:

Нормальная флора ( комменсалы ): большинство штаммов E. coli являются безвредными и находятся в кишечнике человека и животных как часть нормальной флоры. Они выполняют полезные функции, например помогают в усвоении питательных веществ.

): большинство штаммов E. coli являются безвредными и находятся в кишечнике человека и животных как часть нормальной флоры. Они выполняют полезные функции, например помогают в усвоении питательных веществ. Патогенные штаммы : некоторые штаммы E. coli являются патогенными и могут вызывать заболевание. Самый известный патогенный штамм E. coli - O157:H7 – способен вырабатывать веротоксин, который может вызвать острый гастроэнтерит и даже гемолитический синдром мочи.

: некоторые штаммы E. coli являются патогенными и могут вызывать заболевание. Самый известный патогенный штамм – способен вырабатывать веротоксин, который может вызвать острый гастроэнтерит и даже гемолитический синдром мочи. Другие патогенные штаммы: Кроме O157:H7, существует несколько других веротоксигенных штаммов E. coli, таких как O26, O45, O103, O111, O121, O145 и ряд других, которые также могут вызвать гастроэнтерит и ГСС.

и ряд других, которые также могут вызвать гастроэнтерит и ГСС. Антибиотикорезистентные штаммы: некоторые штаммы E. coli могут обрести резистентность к антибиотикам из-за мутации или приобрести резистентные гены. Это создает проблемы в лечении инфекций, поскольку эти штаммы могут быть трудно поддающимися лечению.

Причины попадания в организм

Кишечная палочка существует и размножается при температуре окружающей среды на уровне 37 градусов. Выделяют 2 основных пути, через которые инфекция может попасть в ваш организм:

водный: через инфицированную воду;

пищевой: через продукты и блюда из них, плохо помытые, без термической обработки, загрязнены микроорганизмами.

Контактно-бытовой путь передачи (через грязные руки, игрушки, посуду, белье и т.п.) встречается реже.

Симптомы кишечной палочки

Симптомы заражения кишечной палочкой могут проявляться по-разному, каждый класс патогенных бактерий может вызывать разные состояния. К общим признакам развития в организме патогенных кишечных палочек относятся такие симптомы, как:

диарея, которая не проходит несколько дней

боли в животе

рвота и тошнота

метеоризм

потеря аппетита

неприятный запах изо рта

головная боль

слабость и сонливость

повышенная температура тела

падение АД

Важно! Иногда можно быть носителем инфекции без клинических проявлений. Человек, имеющий кишечную инфекцию, может передавать болезнь с момента инфицирования и до момента выздоровления.

Как действовать, если подозреваете у себя кишечную инфекцию Прежде всего, вы должны предотвращать обезвоживание и потерю организмом солей. Следовательно, очень важно: следить за водно-солевым балансом, пить много воды (чистой, если вы находитесь в местности, где возможно заражение воды, выбирайте бутилированную воду, или по крайней мере прокипятите ту, которую имеете). Не лишними будут специальные растворы для регидратации и энтеросорбенты (помогут вывезти токсины из организма). Дальше помощь симптоматическая – есть температура – примите жаропонижающие препараты, болит голова – обезболивающее. Однако, если ваше состояние не улучшается – обязательно обратитесь к врачу.

Лечение кишечной палочки

Симптомы обычно появляются на 2-4 день после инфицирования, но могут продолжаться до 8 дней. Большинство людей выздоравливает без антибиотиков или иного специфического лечения через 5–10 дней.

Нет никаких доказательств, что антибиотики могут улучшить течение заболевания. Скорее, наоборот: считается, что лечение антибиотиками может только спровоцировать осложнения с почками. Лучше всего в случае инфицирования – обратиться за помощью. Заражение E.coli (O157: H7) диагностируется путем обнаружения бактерий в кале.

Есть группы людей, которые подвержены большему риску инфицирования кишечной палочкой. Речь о детях в возрасте до 5 лет, стариках, а также лицах, чье здоровье ослаблено (люди, имеющие хронические заболевания). Эти категории людей имеют более высокие риски тяжелого течения болезни.

Наличие кишечных палочек в колодце

Вообще, если у вас есть собственный колодец, следует ежегодно проводить анализ воды, чтобы убедиться, не пересеклись ли грунтовые воды колодца с выгребной ямой соседа. В условиях подтоплений вследствие подрыва ГЭС риски инфицирования воды в колодце высокие. После того как вода взойдет, можно обратиться в сертифицированную лабораторию, чтобы получить инструкцию, как правильно отобрать воду для анализа.

Важно! В настоящее время этим активно занимаются в Государственной экологической инспекции Украины. Специалисты осуществляют отбор и проводят инструментально-лабораторные исследования относительно превышений предельно-допустимых концентраций химических веществ в водных объектах. И оперативно отчитываются об обнаружении возможных отклонений от норм. Они заверили, что ситуация контролируемая.

Как очистить воду

Самым эффективным способом очищения воды от возбудителей болезней являются таблетки для обеззараживания. Такие таблетки поставляются в области централизованно. Их можно получить в Центрах контроля и профилактики болезней, местных властей или у выездных бригад ЦКПХ, работающих в пострадавших регионах.

В Минздраве заверили, что на подтопленных территориях уже сформирован многомесячный запас таблеток для обеззараживания воды

4 способа обеззаразить воду:

Кипятение: следует кипятить воду 10 минут, после чего дать ей отстояться и осторожно слить, не взбалтывая осадок. Чем дольше кипятить воду, тем больше патогенов будет уничтожено. Для хранения кипяченой воды нужно использовать закрытые емкости.

следует кипятить воду 10 минут, после чего дать ей отстояться и осторожно слить, не взбалтывая осадок. Чем дольше кипятить воду, тем больше патогенов будет уничтожено. Для хранения кипяченой воды нужно использовать закрытые емкости. Таблетки с активным хлором : продолжительность очистки может занять 30 – 60 минут. Таблетки обладают антибактериальными свойствами и большим сроком годности.

: продолжительность очистки может занять 30 – 60 минут. Таблетки обладают антибактериальными свойствами и большим сроком годности. Йод : спиртовой раствор йода можно использовать как метод обеззараживания воды в крайних случаях. На литр воды достаточно 3 – 4 капли спиртового раствора иода. По возможности профильтруйте воду через бытовой фильтр. Прежде чем пить, подождите час. Вода может иметь характерный вкус.

: спиртовой раствор йода можно использовать как метод обеззараживания воды в крайних случаях. На литр воды достаточно 3 – 4 капли спиртового раствора иода. По возможности профильтруйте воду через бытовой фильтр. Прежде чем пить, подождите час. Вода может иметь характерный вкус. Активированный уголь: помогает убрать неприятный запах воды, примесей и вредных веществ. На литр воды используйте 5 таблеток. Измельченный уголь следует завернуть в марлю или другую ткань, чтобы пыль от него не попала в чистую воду. Обеззараживание воды таким образом длится не менее 8 часов.

Профилактика кишечной палочки

В отличие от других, бактерия E.coli характерна стойкостью к холоду, кислой среде, засухе и высокой концентрации соли.

Профилактические действия для предотвращения заболеваний, вызываемых кишечной палочкой: