В сети распространяют информацию о том, что Роберт Кеннеди-младший якобы подтвердил присутствие в Украине биологических лабораторий США, работающих над различными видами оружия.
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Что известно о Роберте Кеннеди
Роберт Кеннеди-младший, племянник президента Джона Ф. Кеннеди и сын генерального прокурора США и сенатора от Нью-Йорка Роберта Ф. Кеннеди В прошлом – писатель и юрист-эколог, последние 15 лет активны антивакцинатором. Основал благотворительную организацию "Children's Health Defense", тоже во время пандемии COVID-19 распространяла ложные заявления о вакцинах.
В 2021 году Кеннеди выпустил книгу "Настоящий Энтони Фаучи", в которой он обвинил главного врача-инфекциониста США в содействии "историческому перевороту против западной демократии" и пропагандировал недоказанные методы лечения COVID-19, такие как ивермектин, предназначенный для лечения паразитов, и противомалярийный препарат гидроксихлорохин.
В 2021-2022 году страницы деятеля и его организации заблокировали в фейсбуке и инстаграмме за неоднократное распространение дезинформации о COVID-19. Однако из-за того, что с апреля Кеннеди является одним из кандидатов в президенты на выборах 2024 года, инстаграмм открыл доступ к его личному аккаунту.
Как было на самом деле
5 июня Роберт Кеннеди-младший принял участие в дискуссии вместе с Илоном Маском и Дэвидом Саксом, которая вживую транслировалась в твиттере. В разговоре Сакс упомянул "сюрреалистический случай войны в Украине", когда заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд вроде бы подтвердила существование биолабораторий в Украине после месяцев возражений. Кеннеди-младший подхватил это и продолжил, что она заявила о существовании в Украине сети американских лабораторий по разработке биооружия. Отсюда и происходит якобы цитата-подтверждение американо-украинской работы с биооружием. Впрочем, его слова ничего не подтверждают.
Раньше VoxCheck опровергали информацию о том, что Нуланд подтвердила разработку биооружия. На самом деле ответ представительницы Госдепа США на вопрос о существовании химического или биологического оружия в Украине был таким: "В Украине есть биологические исследовательские объекты, из-за чего на самом деле мы сейчас очень озабочены, российские войска, российские силы, возможно, стремятся получить контроль над ними" – ответила она. "Поэтому мы работаем с украинцами над тем, как они могут предотвратить попадание любого из этих исследовательских материалов в руки российских войск в случае их приближения".
Государственный департамент заявил, что во время своих показаний г-жа Нуланд имела в виду украинские лаборатории диагностики и биозащиты, отличающиеся от объектов биологического оружия. Эти лаборатории биозащиты противодействуют биологическим угрозам по всей стране.
Вместе с другими странами, образовавшимися после распада Советского Союза, Украина участвует в Программы по уменьшению биологической угрозы (подпрограмма в рамках общей Программы совместного уменьшения угрозы от 1991 года, известной как Программа Нанна-Лугара ). В 2005 году Министерство здравоохранения подписало сделку о сотрудничестве с США по Программе по уменьшению биологической угрозы.
В течение последних двух десятилетий в рамках программы предоставлена поддержка 46 украинских лабораторий, медицинских учреждений и диагностических центров. Программа сотрудничества сосредоточена на улучшении здравоохранения и сельскохозяйственных мероприятий. Нынешними исполнительными агентами Программы по уменьшению биологической угрозы в Украине Министерство здравоохранения Украины, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Национальная академия аграрных наук и Министерство обороны.
За классификацией Всемирной организации здравоохранения биологические лаборатории делятся по степени биобезопасности (biosafety level, BSL) на BSL-1, BSL-2, BSL-3 и BSL-4. Если BSL-1 применяется для наименее рисковых учреждений (учебных и базовых исследовательских лабораторий), то BSL-4 требуется для работы с особо опасными возбудителями. Стандартные исследовательские лаборатории, о которых говорит Нуланд, обычно классифицируются как BSL-2 или BSL-3, в зависимости от объекта исследования.
Работа BSL-4 предполагает максимально изолированный уровень безопасности и требует усиленного уровня защиты специфического защитного оборудования. Так, должен быть бокс биологической безопасности, с положительным давлением на входе и двойной дверью, автоклав, фильтрация воздуха на выходе, специальная утилизация отходов. В Украине нет лабораторий с таким уровнем защиты. Это еще раз подтверждает, что никакое биооружие в Украине даже теоретически не может разрабатываться.
Министерство здравоохранения Украины подчеркивает, что на территории Украины нет "американских лабораторий" Все существующие в Украине лабораторные способности выполняют единую общую цель – индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадающие под регуляцию международных медико-санитарных правил.
Автор: Алина Тропинина