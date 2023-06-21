В сети распространяют информацию о том, что Роберт Кеннеди-младший якобы подтвердил присутствие в Украине биологических лабораторий США, работающих над различными видами оружия.

Также на тему Черные трансплантологи в Украине: опровергаем фейк, распространяемый россиянами

При поддержке проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" VoxCheck еженедельно анализирует и опровергает нарративы системы здравоохранения, которые распространяет российская пропаганда в информационном пространстве Украины, Беларуси, России.

Что известно о Роберте Кеннеди

Роберт Кеннеди-младший, племянник президента Джона Ф. Кеннеди и сын генерального прокурора США и сенатора от Нью-Йорка Роберта Ф. Кеннеди В прошлом – писатель и юрист-эколог, последние 15 лет активны антивакцинатором. Основал благотворительную организацию "Children's Health Defense", тоже во время пандемии COVID-19 распространяла ложные заявления о вакцинах.

В 2021 году Кеннеди выпустил книгу "Настоящий Энтони Фаучи", в которой он обвинил главного врача-инфекциониста США в содействии "историческому перевороту против западной демократии" и пропагандировал недоказанные методы лечения COVID-19, такие как ивермектин, предназначенный для лечения паразитов, и противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

В 2021-2022 году страницы деятеля и его организации заблокировали в фейсбуке и инстаграмме за неоднократное распространение дезинформации о COVID-19. Однако из-за того, что с апреля Кеннеди является одним из кандидатов в президенты на выборах 2024 года, инстаграмм открыл доступ к его личному аккаунту.

Как было на самом деле

5 июня Роберт Кеннеди-младший принял участие в дискуссии вместе с Илоном Маском и Дэвидом Саксом, которая вживую транслировалась в твиттере. В разговоре Сакс упомянул "сюрреалистический случай войны в Украине", когда заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд вроде бы подтвердила существование биолабораторий в Украине после месяцев возражений. Кеннеди-младший подхватил это и продолжил, что она заявила о существовании в Украине сети американских лабораторий по разработке биооружия. Отсюда и происходит якобы цитата-подтверждение американо-украинской работы с биооружием. Впрочем, его слова ничего не подтверждают.

Раньше VoxCheck опровергали информацию о том, что Нуланд подтвердила разработку биооружия. На самом деле ответ представительницы Госдепа США на вопрос о существовании химического или биологического оружия в Украине был таким: "В Украине есть биологические исследовательские объекты, из-за чего на самом деле мы сейчас очень озабочены, российские войска, российские силы, возможно, стремятся получить контроль над ними" – ответила она. "Поэтому мы работаем с украинцами над тем, как они могут предотвратить попадание любого из этих исследовательских материалов в руки российских войск в случае их приближения".

Государственный департамент заявил, что во время своих показаний г-жа Нуланд имела в виду украинские лаборатории диагностики и биозащиты, отличающиеся от объектов биологического оружия. Эти лаборатории биозащиты противодействуют биологическим угрозам по всей стране.

Вместе с другими странами, образовавшимися после распада Советского Союза, Украина участвует в Программы по уменьшению биологической угрозы (подпрограмма в рамках общей Программы совместного уменьшения угрозы от 1991 года, известной как Программа Нанна-Лугара ). В 2005 году Министерство здравоохранения подписало сделку о сотрудничестве с США по Программе по уменьшению биологической угрозы.

В течение последних двух десятилетий в рамках программы предоставлена поддержка 46 украинских лабораторий, медицинских учреждений и диагностических центров. Программа сотрудничества сосредоточена на улучшении здравоохранения и сельскохозяйственных мероприятий. Нынешними исполнительными агентами Программы по уменьшению биологической угрозы в Украине Министерство здравоохранения Украины, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Национальная академия аграрных наук и Министерство обороны.

За классификацией Всемирной организации здравоохранения биологические лаборатории делятся по степени биобезопасности (biosafety level, BSL) на BSL-1, BSL-2, BSL-3 и BSL-4. Если BSL-1 применяется для наименее рисковых учреждений (учебных и базовых исследовательских лабораторий), то BSL-4 требуется для работы с особо опасными возбудителями. Стандартные исследовательские лаборатории, о которых говорит Нуланд, обычно классифицируются как BSL-2 или BSL-3, в зависимости от объекта исследования.

Работа BSL-4 предполагает максимально изолированный уровень безопасности и требует усиленного уровня защиты специфического защитного оборудования. Так, должен быть бокс биологической безопасности, с положительным давлением на входе и двойной дверью, автоклав, фильтрация воздуха на выходе, специальная утилизация отходов. В Украине нет лабораторий с таким уровнем защиты. Это еще раз подтверждает, что никакое биооружие в Украине даже теоретически не может разрабатываться.

Министерство здравоохранения Украины подчеркивает, что на территории Украины нет "американских лабораторий" Все существующие в Украине лабораторные способности выполняют единую общую цель – индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадающие под регуляцию международных медико-санитарных правил.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Алина Тропинина