Защитные маски уменьшают количество инфекционных капель, которые могут оказаться в воздухе. Однако оказалось, что на эффективность фильтрации масок негативно влияет повторный кашель.

Когда человек болеет, он часто кашляет. Но повторный кашель снижает эффективность маски, вследствие чего она пропускает много инфекционных капель. Исследование об этом опубликовано в журнале Physics of Fluids.

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Исследователи из Университета Никосии (Кипр) использовали точные компьютерные математические модели для того, чтобы изобразить поток мелких капель вследствие кашля мимо защитной маски.

Маска уменьшает количество капель, которые могут оказаться в воздухе в результате кашля больного человека, но даже в таком случае не удается полностью заблокировать. Оказалось, что даже когда человек не интенсивно покашляет в маске, то некоторые капельки могут пролететь расстояние до 1 метра.

Распространение капелек после кашля во время ношения маски / Physics of Fluids

Кроме того, вследствие взаимодействия с маской и лицом, размеры капель могут варьироваться. Ведь во время повторных циклов кашля уменьшается их скопление. Однако пока непонятно, какие капельки есть более инфекционными – большие или маленькие.

Использование маски не обеспечит полной защиты. Поэтому социальное дистанцирование остается важным,

– подчеркнул один из авторов исследования Димитрис Дрикакис.

Оглядываясь на выводы своего исследования, ученые призывают производителей и регулирующие органы рассмотреть новые критерии оценки эффективности маски с учетом физики и динамики кашля.