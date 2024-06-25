Насколько эффективна карта прыщей

Картой прыщей называют схему, с помощью которой якобы можно выявить нарушения в работе внутренних органов. Условно, подбородок отвечает за репродуктивную функцию, область между бровями – за работу печени, лоб – за желудочно-кишечный тракт, щеки – за легкие и тому подобное. И если в какой-то зоне на лице есть высыпания, то уже должно быть понятно, что надо лечить.

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Данных о том, кто придумал эту теорию, нет. Предположительно, карту разработали на основе традиционной китайской медицины, ведь она напоминает схему для проведения акупунктуры. А оно применяется в медицине и реально помогает облегчить боль. Возможно, по этой причине некоторые люди и верят этой карте: если она похожа на акупунктуру, то может сработать.

От карты прыщей может быть польза: человек ее изучит, проникнется своим здоровьем и пойдет к врачу. Это хорошо, потому что полезно иногда проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить нарушения. На этом преимущества карточки заканчиваются.

Как вылечить прыщи

Но это не значит, что больше ничего нельзя сделать. Так, чтобы прыщей было меньше, нужно использовать соответствующие уходовые средства (они бывают в разной форме и предназначены для разной – сухой, жирной, комбинированной или нормальной кожи), реже трогать лицо и стараться на давить прыщи.

А еще можно обратиться к дерматологу или косметологу – специалисты помогут найти причину высыпаний и подобрать лечение.