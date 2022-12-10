Исследователи считают, что это не признак неисправности, а свидетельство нормальной работы мозга. Необычные тепловые сигнатуры могут быть использованы в будущем для поиска признаков повреждения или расстройства этого органа.

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Новое исследование мозга

Ранее ученые измеряли температуру мозга только у людей с травмами головы, и считалось, что перегрев – следствие патологии. Но в новой работе команда использовала метод, называемый магнитно-резонансной спектроскопией (MRS) – измерение химических закономерностей с помощью магнитных полей – для неинвазивного измерения температуры мозга у 40 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 40 лет.

Новые данные о температуре мозга

Исследователи обнаружили, что средняя температура мозга составляла 38,5 градуса по Цельсию, что на 2 градуса выше температуры под языком. Были отмечены вариации в зависимости от времени суток, мозга, возраста, пола и менструального цикла участницы.

Женский мозг был в среднем примерно на 0,4 градуса по Цельсию теплее, чем мужской, скорее всего, из-за менструального цикла, тогда как самая высокая зарегистрированная температура мозга составляла 40,9 градуса по Цельсию. Суточные колебания составляли в среднем около 1 градуса по Цельсию, при этом наружные части мозга обычно были более холодными.

Также температура мозга повышается с возрастом и кажется, что регулирование этой температуры может быть ключом к здоровому мозгу и выживанию после серьезной травмы. Температурные ритмы также могут быть полезны как биомаркеры для проверки риска будущих заболеваний этого органа.