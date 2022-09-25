Негативное влияние захоронения и кремации

Погребение отрицательно влияет на окружающую среду, перед ним тело часто бальзамируют. Бальзамирование – это процесс сохранения тела, в котором используются такие химические вещества как формальдегид и метанол. В больших количествах эти вещества крайне токсичны и могут наносить вред окружающей среде.

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Традиционные кладбища также занимают много места: на 40 квадратных километрах кладбища используется столько древесины (для гробов), сколько хватило бы на строительство 40 домов.

Считается, что кремация более экологична, чем захоронение, но в ней тоже есть недостатки. Для кремации одного человека требуется 285 кВт/ч газа и 15 кВт/ч электроэнергии. Углекислого газа при этом выбрасывается примерно столько же, сколько одним автомобилем за поездку на 800 километров.

При кремации также выделяются другие вредные химические вещества, например ртуть (в зубных пломбах). Токсическая ртуть может возвращаться на Землю, превращаясь в высокотоксичную метилртуть и загрязняя различные продукты. Проглатывание метилртути особенно опасно для беременных женщин, поскольку ртуть повреждает нервную систему плода.

Какой способ более экологичен

Самый экологический способ захоронения тела – это природное, или "зеленое" захоронение. При таком не используется бальзамирование. Также люди отказываются от гробов или подбирают гроб из биоразлагаемых материалов. На Западе существуют даже "зеленые кладбища", предлагающие только такой тип захоронения.