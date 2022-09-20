Еще в 2008 году в журнале Nature Biotechnology было опубликовано любопытное исследование. В исследовании сообщалось о виде помидоров, который посредством генного редактирования заставили производить большое количество антиоксидантов, называемых антоцианами. Теперь подобный вид помидоров был одобрен для потребления в США.

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В чем польза фиолетового помидора

Некоторые виды помидоров с натурально фиолетовой шкуркой содержат низкий уровень антоцианов, но некоторые ученые решили увеличить этот уровень с помощью нескольких генетических изменений. Два гена были взяты из другого растения (львиного зева) и добавлены к разновидности фиолетового помидора. Гены усилили способность растения производить антоцианы, в результате получился уникальный помидор с мякотью насыщенного фиолетового цвета.

Антоцианы, естественно, содержатся во многих продуктах, таких как черника и капуста. Они отвечают за фиолетовый цвет этих продуктов и связаны со многими положительными для здоровья эффектами, включая снижение риска сердечных заболеваний, рака и диабета.

Одобрение фиолетового помидора

Генетически модифицированный фиолетовый помидор теперь на один шаг ближе к рынку после получения одобрения Службой инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США (APHIS).

Это разрешение означает, что генетически модифицированное растение больше не регулируется строгим контролем, ограничивающим, где и как его можно выращивать. Его можно безопасно выращивать где угодно Соединенных Штатов, как и любую другую разрешенную культуру. Кроме США, вскоре такой помидор может быть одобрен в Великобритании.