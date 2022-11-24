Какие болезни переносят голуби

Самые распространенные болезни, которые переносят голуби, – это криптококкоз, гистоплазмоз и орнитоз. Криптококкоз – это грибковая инфекция, которая по проявлению похожа на пневмонию: кашель, лихорадка, одышка. Здоровые люди болеют ею крайне редко, в группе риска – люди с ВИЧ и другими нарушениями иммунитета.

Гистоплазмоз – еще одна грибковая инфекция, которая переносится из-за стула птиц. Сами птицы ее не болеют. Симптомы также похожи на пневмонию, большинство людей гистоплазмозом не заболеет, но для пожилых, младенцев и людей с ослабленной иммунной системой риск есть.

Орнитоз – бактериальная инфекция, которая может передаваться при вдыхании пыли с калом или воздушно-капельным путем. В группе риска работающие с птицами или держащие их у себя дома. Болезнь можно подхватить не только от голубей, но и от домашних птиц, в том числе попугаев или обычных уток.

Как не заразиться от голубей

Реальную опасность голуби представляют для людей с ослабленной иммунной системой и тех, кто постоянно контактирует с их стулом. Если вы планируете очистить крышу от голубиного помета, вот несколько советов:

наденьте защитную одежду (перчатки и высокие сапоги) и по желанию респиратор;

намочите помет и сгребайте его – это уменьшит количество пыли, которую можно вдохнуть;

лучше не использовать водяные шланги с высоким давлением – они приподнимают пыль и разносят частицы фекалий на большие расстояния.

Тем, кто попадает в группу риска, действительно лучше держаться подальше от голубей. Конечно, случайная встреча с голубем в парке никакой опасности не представляет. Но если голуби, например, гнездятся прямо над балконом, это уже не очень хорошо.