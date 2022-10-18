Общение – хорошая помощь военнослужащему

Психолог 130-го батальона терробороны ВСУ Вячеслав Лукьянчук в эфире телемарафона рассказал, что каждый может помочь воинам поднять боевой дух – общение является лучшей поддержкой их психического состояния.

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Когда вы разговариваете с военным, не нужно спрашивать у него, что он делал, как и с кем. Потому что это военная работа. С одной стороны, это может быть стрессовая ситуация для него, а еще больше – для вас,

– отметил Лукьянчук.

Психолог посоветовал в разговоре с бойцами рассказывать о себе, о знакомых, о детях, о доме, о простых бытовых вещах. Это действует, по словам психолога, ободряюще.

Если вы хотите помочь материально определенному батальону или подразделению, поинтересуйтесь кто из волонтеров его обеспечивает. У них вы уже можете уточнить, чего именно не хватает бойцам. И после этого помогаете – будь то деньгами, работами или чем-то другим.

Какие вопросы нельзя задавать военным

Военный психолог и волонтер Андрей Полтавцев отмечал, что военным нельзя сочувствовать, но следует проявлять уважение и понимание.

Также он указал конкретные вопросы, которые не нужно задавать участникам боевых действий. Среди них: "а ты убивал людей?", "ради чего ты идешь туда?"

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