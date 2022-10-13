Приблизительно 90% девушек-подростков испытывают менструальную боль. Большинство используют безрецептурное лекарство для облегчения боли, но с ограниченными положительными результатами.

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Новое исследование боли во время менструации

Новое исследование, возглавленное Стефани Фобионом , подчеркивает, что диеты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и низким содержанием обработанных пищевых продуктов, масла и сахара уменьшают воспаление, которое является ключевым фактором менструальной боли.

Этот анализ был разработан, чтобы изучить влияние диеты на менструальную боль и определить, какие продукты способствуют этому, а какие могут ее снизить. Исследование было проведено с помощью обзора литературы, который обнаружил многочисленные исследования, изучавшие схемы питания, которые привели к менструальной боли.

В целом эти исследования показали, что диета с высоким содержанием омега-6 жирных кислот способствуют воспалению, а продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот уменьшают его. При измерении диетического воспалительного индекса оказалось, что соблюдающие веганскую диету (исключает животный жир) имеют самый низкий уровень боли.

Какие продукты усиливают боль во время менструации

Усиление воспаления, вызывающее боль во время менструации, провоцируют диеты с большим содержанием:

красное мясо;

животные жиры;

обработке продуктов;

сахар;

кофе;

соль.

Все эти продукты не являются составной частью здорового питания, поэтому, чтобы уменьшить интенсивность боли во время менструации, нужно пересмотреть свою диету.