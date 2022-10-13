Хоакин Санчес-Сотело, хирург-ортопед клиники Майо рассказал, что многие люди теряют хрящевую ткань с возрастом, но это не значит, что замена сустава неизбежна. Он дал несколько советов по поддержанию здоровья суставов.

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Как сохранить здоровье суставов

Хрящ может дегенерироваться по разным причинам. Люди могут рождаться с аномальной формой костей или склонностью к проблемам с хрящом. Ожирение, чрезмерная нагрузка или травмы в результате несчастных случаев также могут повредить их.

Когда хрящ дегенерирует, образуются костные шпоры. Они могут ударяться друг о друга и становиться болезненными. Многие пациенты лечат именно костные шпоры, но их удаление не вылечит проблему, за исключением очень редких случаев,

– говорит доктор Санчес-Сотело.

По его словам, вы можете принять меры, чтобы защитить свои суставы. К примеру, крепкие мышцы могут помочь снять нагрузку. Однако люди, активно занимающиеся спортом, например футболом и бодибилдингом, имеют более высокий риск развития проблем с суставами. Также важно поддерживать нормальный вес, поскольку ожирение наносит вред суставам.

Как побороть боль в суставах