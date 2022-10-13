Хоакин Санчес-Сотело, хирург-ортопед клиники Майо рассказал, что многие люди теряют хрящевую ткань с возрастом, но это не значит, что замена сустава неизбежна. Он дал несколько советов по поддержанию здоровья суставов.
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Как сохранить здоровье суставов
Хрящ может дегенерироваться по разным причинам. Люди могут рождаться с аномальной формой костей или склонностью к проблемам с хрящом. Ожирение, чрезмерная нагрузка или травмы в результате несчастных случаев также могут повредить их.
Когда хрящ дегенерирует, образуются костные шпоры. Они могут ударяться друг о друга и становиться болезненными. Многие пациенты лечат именно костные шпоры, но их удаление не вылечит проблему, за исключением очень редких случаев,
– говорит доктор Санчес-Сотело.
По его словам, вы можете принять меры, чтобы защитить свои суставы. К примеру, крепкие мышцы могут помочь снять нагрузку. Однако люди, активно занимающиеся спортом, например футболом и бодибилдингом, имеют более высокий риск развития проблем с суставами. Также важно поддерживать нормальный вес, поскольку ожирение наносит вред суставам.
Как побороть боль в суставах
- Смените свою активность. Если у вас артрит тазобедренного или коленного сустава, замените бег на катании на велосипеде.
- Снимите нагрузку с суставов с помощью средств для походки. С помощью тростника можно уменьшить нагрузку на тазобедренные, коленные и голеностопные суставы. Наколенники, носящиеся под одеждой, могут переносить нагрузку на более здоровую сторону коленного сустава.
- Если боль не проходит, можно рассмотреть безрецептурные лекарства, такие как ацетаминофен и ибупрофен. Однако помните о побочных эффектах, таких как язва, проблемы с почками или сердцем.
- Если боль не исчезает, вы также можете рассмотреть введение инъекции лекарства, таких как кортизон или торадол, которые могут облегчить боль. Это лекарство также имеет побочные эффекты, поэтому обязательно поговорите со своим лечащим врачом.
- Гиалуроновая кислота, также вводимая инъекционно, имеет компоненты, похожие на жидкость в суставах. Они более эффективны в уменьшении симптомов с коленным суставом, чем с тазобедренным и плечевым.