Почему возникают проблемы

Иногда люди считают, что через некоторое время узнают друг друга и секс наладится сам по себе, но так бывает не всегда. К примеру, если один хочет, чтобы его хлопали во время секса, а другому это кажется слишком грубым, они вряд ли станут хорошими партнерами. А если женщина боится признаться, что не получает оргазм, чтобы не огорчить партнера, он будет думать, что все идет как следует и ничего не будет менять.

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Как помогут разговоры

Разговор о сексе может казаться неудобным, но если люди избегают его, они остаются недовольными. Когда партнеры говорят друг с другом о сексе и своих желаниях, это влияет на близость между ними и на удовлетворение отношениями, помогает поддерживать страсть и получать более частые оргазмы. По данным метаанализа, пары, не говорящие о сексе, чаще сообщают об интимных проблемах.

Как говорить о сексе с партнером

Не стоит полагаться только на невербальное общение. Никто не запрещает подмигивать партнеру, громче стонать или сильнее изгибаться, но такие сигналы можно понимать по-разному. Кто-то решит, что нужно продолжать так же, другой – что следует увеличить темп, третий – что пора переходить к следующим ласкам. А что с этого хотел партнер, неизвестно, он ведь об этом не сказал. При этом озвучивать свои желания тоже не всегда обязательно можно просто взять и направить руку партнера.

Лучше не обсуждать секс сразу после полового акта, это может выглядеть как разбор полетов. Нужно подобрать момент, когда оба партнера расслаблены, ничем не заняты и никуда не торопятся. Если говорить о сексе напрямую неловко, можно схитрить.

К примеру, посмотреть вместе фильм, где есть сексуальные сцены, которые хотелось бы повторить. Еще можно установить на телефон приложение, работающий как тиндер, но для сексуальных практик. Партнеры должны отвечать на вопросы о сексе в формате "да", "нет", "возможно". Если оба партнера ответят "да" или "может быть" на карточку с БДСМ, приложение выдаст совпадение. Когда партнер заранее уверен, что его не сочтут извращенцем, говорить о своих желаниях проще.