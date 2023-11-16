Но некоторые люди боятся идти к врачу, сдавать анализы и узнавать результаты – это и есть явление FOFO, страх узнать или услышать что-то, возможно, плохое.

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Страх – это врожденная эмоция, играющая важную роль в предотвращении потенциальной опасности для физического и психологического здоровья. Однако иногда это чувство может возникнуть в контексте, где реальной угрозы нет, а скорее результат вымышленных представлений.

Страх неизвестности

Бояться перемен – это нормально. Человек чувствует себя в безопасности, когда вокруг порядок и рутина, а изменения не нарушают привычный ритм жизни. Поэтому некоторые люди боятся идти к врачу: вдруг он скажет пугающий диагноз, придется ли принимать лекарства, делать неприятные процедуры, сесть на строгую диету или поменять весь распорядок дня?

Можно спрятать голову в песок, но игра в страусе не поможет избавиться от проблемы.

Страх перед болью и врачами

Страх перед болезненными процедурами может быть сильным мотиватором во избежание медицинской помощи. Некоторые люди имеют айхмофобию – страх острых предметов или игл.

Также существует ятрофобия – страх врачей и всего, что связано с медициной. Под давлением таких эмоций человек не только не захочет пройти обследование и узнать о диагнозе, он даже не сможет спокойно рассказать врачу о причинах визита (если, конечно, вообще дойдет до медицинского кабинета).

Как побороть эти страхи

Со страхом неизвестности, врачей и медицинских манипуляций можно справиться и начинать нужно с причин.

Найти поддержку. Если рядом будет близкий человек, готовый поддержать и выслушать, вам будет проще справиться со страхом неизвестности. К примеру, вам поступило уведомление с результатами анализа и вы боитесь открыть письмо. Попытайтесь сделать это вместе с кем-то: так вы будете знать, что рядом есть тот, кто вас не покинет и вы в безопасности.

Сражайтесь с негативными мнениями. Они мешают верно оценивать ситуацию.

Учитесь останавливать поток тревожных мыслей. Начните с того, чтобы просто остановиться и подумать, насколько реально и логично ваше мнение. Подумайте, что бы вы сказали другому человеку в такой ситуации и мысленно озвучьте это себе.

Учитесь контролировать тревогу. Если вы испытываете страх, когда стоите перед кабинетом врача, попробуйте дыхательную технику. Сосредоточьтесь на дыхании, медленно вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Думайте только о дыхании. Если сложно сосредоточиться, попробуйте считать до четырех или пяти на вдохе и выдохе.

Если вы чувствуете, что не можете справиться самостоятельно или FOFO перерастает в фобию, обратитесь за консультацией к психологу.