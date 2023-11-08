Прожить всю жизнь без инъекций почти невозможно. Вакцинация является обязательной частью нашей жизни, позволяя нам жить в обществе, ходить на работу, в школу и детский сад. Кроме того, для поддержания здоровья нередко приходится производить анализы и инъекции лекарств.

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Этим страх уколов отличается, например, от страха высоты или публичных выступлений – избежать триггера просто не получится.

Как избавиться от страха уколов

Хорошая новость состоит в том, что встреча со страхом помогает впоследствии от него избавиться. И наоборот: чем дольше мы стараемся избегать пугающих ситуаций, тем сильнее становится страх. На этом основан принцип экспозиционной терапии: вы намеренно погружаетесь в пугающую ситуацию, чтобы набраться положительного опыта, убедиться, что вы можете успешно сталкиваться со своими страхами и преодолевать их.

Необязательно погружаться в страх с головой, можно спускаться в этот водоворот постепенно так называемой "лестницей страха". Так же, как вы шаг за шагом заходите в холодное озеро, постепенно привыкая к температуре воды.

Чтобы построить свою лестницу страха, выпишите все, что связано со страхом игл. В таком списке может быть:

смотреть на иглы;

трогать иглы и держать их в руках;

находиться в процедурном кабинете;

смотреть, как кому-то делают укол;

сдавать кровь на анализ из вены.

Когда вы выписали все страхи, оцените их по шкале от 1 до 10, где 10 – ваш самый страшный ужас.

Затем начинайте "спускаться" по этой лестнице. Начните с того, что пугает вас меньше всего, например, мысли об уколах. Когда свыкнетесь с мыслями, подержите шприц в руках или посмотрите видео, как кому-то делают укол.

Возможно, на каких-то этапах вам понадобится больше времени, чтобы привыкнуть к страху – это нормально. Обычно тревога достигает своего пика и некоторое время остается максимальной, а затем плавно сходит на нет. Дайте время привыкнуть и освоиться. Только когда вы почувствовали себя уверенно на этой строчке, переходите к следующей.

Что делать перед уколом

Отвлекитесь во время ожидания. Возьмите с собой игру, книгу, музыку или фильм – то, что вас полностью увлечет, чтобы не сидеть в приемной и не думать все это время об уколе.

Расскажите о своем страхе врачу который делает вам инъекцию или берет анализ крови. Он может ответить на любые вопросы, предложить вам прилечь или поговорить с вами во время процедуры, чтобы отвлечь. Если вы можете упасть в обморок, также расскажите об этом.

Попытайтесь дыхательные техники. Представьте, что вы задуваете свечи: сделайте несколько медленных и глубоких вдохов и выдохов.

Подключайте другие органы чувств. Найдите фотографию, плакат или надпись на стене. Сосредоточьтесь на деталях: мысленно назовите цвета и объекты, которые вы видите. Обратите внимание и на другие органы эмоций. Какие звуки вы слышите? Тепло ли вам или холодно? Продолжайте концентрировать внимание на чем-нибудь другом, кроме укола, пока врач не закончит процедуру.

Покашляйте. Исследования показывают, что некоторые люди меньше испытывают боль от укола, если покашляют один раз до и один раз во время инъекции.

Расслабьте руку. Если вы напряжены, укол может быть более болезненным, особенно если вы напрягаете область, в которую делается укол.