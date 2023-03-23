Чаще первая реакция на потерю – это шок и оцепенение. За ними могут начаться ступени утраты. Психологи описывают пять фаз горя: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

Также на тему Как перестать стесняться обращаться к врачам

Что чувствует человек после потери

Возражение. В этой фазе человек не может принять событие и отвергает его. К примеру, после смерти близкого человека могут возникать мысли, что все это сон или ошибка.

Гнев. На этой стадии человек может проявлять раздражение, недовольство, злобу и агрессию. Направленные эти чувства могут быть как на умершего, так и на себя или людей рядом.

Торг. Здесь человек пытается восстановить контроль над ситуацией и справиться с чувством собственной беспомощности, победить чувство вины.

Депрессия. На этой стадии человек испытывает глубокую грусть, ужас и отчаяние. Она проходит пассивно, в фоновом режиме и сопровождается мыслями о том, что "все потеряно и больше ничего не имеет значения".

Принятие. Человек начинает осознавать смерть и пытается с ним смириться. Это может выражаться в поиске новых путей и смысла жизни.

Однако каждый человек индивидуален, а фазы горя нелинейны. Это означает, что некоторые могут проходить эти стадии в другом порядке – причем необязательно все пять, с разной силой, глубиной и продолжительностью.

Почему важно не сдерживать горе, когда болит

Многие люди вообще избегают неприятных эмоций, связанных с потерей близкого человека, из-за неоправданного страха перед тем, что эти чувства увлекут полностью. Но на самом деле у горя важная функция: оно помогает человеку приспособиться к новой реальности, перебрать свою картину мира и сохранить в памяти образ дорогого человека.

Кроме того, непрожитые эмоции будут накапливаться, из-за чего попытки "выключить" горе могут привести к хроническому гневу и затяжной депрессии, которые, в свою очередь, иногда выливаются в боль и телесные заболевания.

Это не значит, что горе сразу пройдет. Но прожить его поможет сохранить физическое и психическое здоровье и станет основой для формирования новой жизни.

Не надо сразу избавляться от вещей умершего человека или общих фотографий: с их помощью удастся сохранить воспоминания. Для начала следует попробовать вести дневник, чтобы отслеживать свое состояние.

Кто поможет пережить горе

Одиночество может усилить горе, поэтому важно не оставаться с ним наедине надолго. Даже если находиться среди людей сложно (чаще всего в острой фазе горя), кажется, что никто не понимает и не может помочь, можно обратиться к тем, кто выслушает без порицания.

Горе проще переживать, если есть поддержка. В прошлом для этого существовали даже специальные люди – профессиональные плакальщицы. Их плачи и причитания помогали выражать и осмысливать свои чувства.

Сегодня плакальщицу найти сложно, однако можно обратиться за помощью:

к семье, друзьям или психологу;

в группы поддержки, где люди проходят через схожие события, делятся опытом и эмоциями.

Но если время идет, но легче не становится, важно обратиться за поддержкой к специалисту – психотерапевту и психиатру.