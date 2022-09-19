Как не испортить очки, рассказал врач-офтальмолог и участник реалити "Пара на миллион" на Новом канале Андрей Дзюба.

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Как ухаживать за очками

Совет №1: снимайте очки двумя руками. Если вы снимаете их одной рукой, например, правой, то скобка быстрее сломается.

Совет №2: меняйте носоупоры. Когда они становятся зелеными или желтыми, их лучше заменить. Цена вопроса – примерно 50 гривен.

Совет №3: носите очки в футляре.

Совет №4: протирайте их. Есть салфетки из микрофибры, мягко очищающие линзы. Не нужно вытирать очки футболкой или бумажным полотенцем. Они оставляют микроцарапины, которые будут мешать вашему зрению.

Совет №5: берегите линзы от перепада температур. Есть линзы из хорошего материала, способствующего очень быстрому распотеванию.

Совет №6: используйте спреи. Не пренебрегайте специальными средствами для очистки очков и не только линз, но и всей оправы, потому что на ней остается пот. Лайфхак: если дома нет спрея, разведите мыло в теплой воде и пенкой промойте очки. Затем смойте теплой проточной водой и протрите микрофиброй.

И не забывайте о ежегодном обследовании у офтальмолога. Ведь недокоррекция плохими очками способствует ухудшению зрения!