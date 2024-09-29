Такие выводы объявила команда немецких ученых. Они также рассказали, как минимизировать риски для здоровья, ведь полностью избежать покупки товаров не в пастике – достаточно сложно.

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"В организме человека обнаружено более 3 600 химических веществ, которые содержались в упаковках продуктов, кухонных принадлежностях или оборудовании для обработки продуктов", – говорится в статье.

Какие вещества обнаружили

Ученые объяснили, что в ходе исследования обнаружили химические вещества в крови, волосах и грудном молоке. Среди них есть соединения, известные своей высокой токсичностью, такие, как ПФАС, бисфенол, металлы, фталаты и летучие органические соединения.

Часто именно эти соединения связывают с раком, гормональными нарушениями и другими проблемами со здоровьем.

Важно! Среди самых опасных соединений, которые были обнаружены в организме, – пластик – материал, который практически не регулируется и может содержать тысячи химикатов.

Силикон и покрытия на металлических банках также могут иметь токсичные или недостаточно изученные соединения. Многие бумажные и картонные изделия до недавнего времени обрабатывались ПФАС и могут тоже скрывать слой пластика.

Как снизить риски

Покупая продукты в стеклянных банках, в которых обычно содержится очень мало химикатов, потребители несколько защищают себя от токсического воздействия. Специалисты советуют приносить с собой свою стеклянную тару в рестораны и супермаркеты, если собираетесь покупать или забирать еду с собой.

Также стоит перекладывать пищу из пластиковых контейнеров и в стеклянные банки, после того как принесете их из супермаркета домой. Время, с которыми контактирует пища в упаковке тоже важно.