Эксперты из Катара убеждены, что вода из пластиковых бутылок часто не соответствует стандартам безопасности. Также она может содержать вредные вещества, которые выделяются из пластика.
Смотрите также Точность до 70%: ИИ определит наличие диабета, слушая ваш голос
Что может содержать вода из бутылок
В составе воды примерно 10 – 78% загрязнителей, в частности микропластик. Он нарушает иммунную систему, изменяет уровень холестерина в крови и провоцирует окислительный стресс.
"Фталаты и бисфенол А (BPA), которые тоже может содержать пластик, вызывают высокое давление, сердечно-сосудистые болезни, диабет и ожирение", – говорится в статье.
Вред окружающей среде
Кроме того, бутилированная вода наносит значительный вред для экологии. Пластиковые бутылки составляют 12% всех пластиковых отходов в мировом океане.
Только 9% бутылок от воды перерабатывается, а 91% попадает на свалки, мусоросжигательные заводы или вывозится в страны с низким доходом для утилизации.
Также при производстве пластиковых бутылок происходят выбросы парниковых газов, что способствует изменению климата.
Специалисты призывают правительства инвестировать в развитие инфраструктуры безопасной питьевой воды, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.