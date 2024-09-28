Эксперты из Катара убеждены, что вода из пластиковых бутылок часто не соответствует стандартам безопасности. Также она может содержать вредные вещества, которые выделяются из пластика.

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Что может содержать вода из бутылок

В составе воды примерно 10 – 78% загрязнителей, в частности микропластик. Он нарушает иммунную систему, изменяет уровень холестерина в крови и провоцирует окислительный стресс.

"Фталаты и бисфенол А (BPA), которые тоже может содержать пластик, вызывают высокое давление, сердечно-сосудистые болезни, диабет и ожирение", – говорится в статье.

Вред окружающей среде

Кроме того, бутилированная вода наносит значительный вред для экологии. Пластиковые бутылки составляют 12% всех пластиковых отходов в мировом океане.

Только 9% бутылок от воды перерабатывается, а 91% попадает на свалки, мусоросжигательные заводы или вывозится в страны с низким доходом для утилизации.

Также при производстве пластиковых бутылок происходят выбросы парниковых газов, что способствует изменению климата.

Специалисты призывают правительства инвестировать в развитие инфраструктуры безопасной питьевой воды, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.