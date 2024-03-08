В США и Великобритании на консультацию к другому врачу иногда даже направляют страховые компании. По данным исследования после обращения за вторым медицинским мнением диагноз, прогноз или схема лечения меняются в 10 – 62% случаев.
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Когда обращаться за другим мнением
Перепроверить еще раз назначение врача – нормальная практика, любой врач может ошибиться. В каких ситуациях лучше получить еще одно мнение:
- Врач не уделил достаточно времени, не провел осмотр, не назначил анализы и исследования, а сразу назвал окончательный диагноз и прописал лечение.
- Врач не может объяснить свои рекомендации.
- Врач направляет на операцию и нужно уточнить, существует ли менее радикальное лечение.
- Врач прописал гомеопатические препараты.
- Подозревают тяжелое или редкое заболевание.
- Предстоит лечение дорогими препаратами.
- Пациент не доверяет врачу или не понимает его рекомендаций.
- Есть желание перепроверять диагноз, убедиться в правильности прогноза или лечения.
- После выполнения всех рекомендаций врача лучше не становится.
Пациенту сложно понять, насколько компетентно врач поставил диагноз и сделал назначения. Поэтому прежде чем идти к другому специалисту, лучше задать много вопросов своему. При этом не следует намекать на возможную некомпетентность, лучше сформулировать это как беспокойство: "извините, я немного переживаю из-за такого количества анализов. Не могли бы вы подробнее рассказать, как каждый анализ связан с моей проблемой и почему его важно сдавать"?
Если врач нормально реагирует и искренне пытается объяснить, то, скорее всего, он имеет основания делать назначения. Если нервничает и спешит, надо задуматься. Важно не переборщить и не обращаться сразу к другому врачу, если первый не понравился.
С другим врачебным мнением также связаны риски. В диагнозе может ошибиться второй, а не первый врач, и вы потеряете время и деньги.
Когда другое мнение не нужно
Когда нужна экстренная медицинская помощь, а промедление даже на несколько часов может иметь очень большие риски. Например, острый аппендицит, инфаркт, инсульт или травма. В этих случаях оптимально пройти лечение у своего врача, а к другому при желании обратиться во время реабилитации.
Как обращаться к другому врачу
При получении другого мнения не надо жаловаться на предыдущего врача. Это не поможет наладить доверительные отношения. Лучше подготовиться и прийти как в первый раз, поставить все вопросы, поделиться беспокойством. Важно предоставить всю информацию о болезни:
- Результаты всех исследований и анализов, которые назначали по этому заболеванию.
- Выписка из больницы, если лежали в стационаре или вам делали операцию.
- Заключение врача с диагнозом и схемой лечения.
- Список всех препаратов с дозировкой, которые принимали в последнее время.
Если у вас нет всех документов, попросите первого врача сделать для вас копии или обратитесь в регистратуру клиники.
Что делать, если новый врач поставил другой диагноз
Точного рецепта на этот случай никто не имеет, но есть несколько советов:
- Запишитесь на прием к первому врачу и поговорите с ним о другом мнении.
- Спросите обоих врачей, как они интерпретировали результаты ваших анализов и исследований и пришли к такому плану лечения.
- Спросите обоих врачей, на каких исследованиях и клинических рекомендациях основываются их мнения.
- Узнайте, смогут ли оба врача встретиться и совместно посмотреть результаты анализов и исследований.
- Спросите у обоих врачей, что бы они порекомендовали делать в сложившейся ситуации,.
- Обратитесь к третьему врачу той же специальности или к врачу с более узкой и смежной специализацией. Например, в случае рака может понадобиться консультация радиолога или лучевого терапевта.