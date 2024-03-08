В США и Великобритании на консультацию к другому врачу иногда даже направляют страховые компании. По данным исследования после обращения за вторым медицинским мнением диагноз, прогноз или схема лечения меняются в 10 – 62% случаев.

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Когда обращаться за другим мнением

Перепроверить еще раз назначение врача – нормальная практика, любой врач может ошибиться. В каких ситуациях лучше получить еще одно мнение:

Врач не уделил достаточно времени, не провел осмотр, не назначил анализы и исследования, а сразу назвал окончательный диагноз и прописал лечение.

Врач не может объяснить свои рекомендации.

Врач направляет на операцию и нужно уточнить, существует ли менее радикальное лечение.

Врач прописал гомеопатические препараты.

Подозревают тяжелое или редкое заболевание.

Предстоит лечение дорогими препаратами.

Пациент не доверяет врачу или не понимает его рекомендаций.

Есть желание перепроверять диагноз, убедиться в правильности прогноза или лечения.

После выполнения всех рекомендаций врача лучше не становится.

Пациенту сложно понять, насколько компетентно врач поставил диагноз и сделал назначения. Поэтому прежде чем идти к другому специалисту, лучше задать много вопросов своему. При этом не следует намекать на возможную некомпетентность, лучше сформулировать это как беспокойство: "извините, я немного переживаю из-за такого количества анализов. Не могли бы вы подробнее рассказать, как каждый анализ связан с моей проблемой и почему его важно сдавать"?

Если врач нормально реагирует и искренне пытается объяснить, то, скорее всего, он имеет основания делать назначения. Если нервничает и спешит, надо задуматься. Важно не переборщить и не обращаться сразу к другому врачу, если первый не понравился.

С другим врачебным мнением также связаны риски. В диагнозе может ошибиться второй, а не первый врач, и вы потеряете время и деньги.

Когда другое мнение не нужно

Когда нужна экстренная медицинская помощь, а промедление даже на несколько часов может иметь очень большие риски. Например, острый аппендицит, инфаркт, инсульт или травма. В этих случаях оптимально пройти лечение у своего врача, а к другому при желании обратиться во время реабилитации.

Как обращаться к другому врачу

При получении другого мнения не надо жаловаться на предыдущего врача. Это не поможет наладить доверительные отношения. Лучше подготовиться и прийти как в первый раз, поставить все вопросы, поделиться беспокойством. Важно предоставить всю информацию о болезни:

Результаты всех исследований и анализов, которые назначали по этому заболеванию. Выписка из больницы, если лежали в стационаре или вам делали операцию. Заключение врача с диагнозом и схемой лечения. Список всех препаратов с дозировкой, которые принимали в последнее время.

Если у вас нет всех документов, попросите первого врача сделать для вас копии или обратитесь в регистратуру клиники.

Что делать, если новый врач поставил другой диагноз

Точного рецепта на этот случай никто не имеет, но есть несколько советов: