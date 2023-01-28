Известно, что высокая температура не влияет на витамин К и большинство минералов, кроме калия. Но повреждает витамины Е, С и витамины группы B, кроме рибофлавина и ниацина. В пище, которую жарят и запекают, снижается содержание витаминов А, D и Е.

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Как приготовление влияет на содержание витаминов

В одном исследовании ученые выясняли Как различные методы приготовления влияют на содержание витамина С в брокколи, шпинате и салате. Овощи разделили на порции по 100 г. Затем отдельно в течение пяти минут варили, готовили на пару и запекали в микроволновке.

В результате брокколи, шпинат и салат потеряли значительное количество витамина С при варке – почти 50%, в микроволновке – около 25%. Меньше всего витамина С разрушилось при приготовлении на пару – в среднем от 8,6 до 14,3%.

В другом исследовании участвовала только брокколи. Ее готовили на пару и в микроволновке, кипятили, жарили и обжаривали с варкой. Оказалось, что эти виды приготовления, кроме обработки паром, приводят к значительным потерям витамина С.

В экспериментах участвовал и тунец. Рыбу жарили, варили, запекали в микроволновке и консервировали. При варке и запекании тунец сохранил значительное количество омега-3 жирных кислот, в отличие от жарки и консервирования.

Как сохранить полезные свойства пищи

Для того чтобы сохранить питательные вещества в пище, можно попробовать следующие способы: