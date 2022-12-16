Медики из Университета штата Пенсильвания проанализировали генетические и физиологические факторы, отличающие мышей с высоким влечением к физической активности. Ключевым из них оказалось присутствие метаболитов, производящих определенные виды бактерий кишечной микрофлоры.

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Новое исследование физической активности

Ученые собрали широкий спектр информации о лабораторных мышах: секвенировали геном, определили набор метаболитов в крови, видовой состав кишечной микрофлоры и т.д. Среди них выделили группу животных, которые демонстрировали повышенный интерес к физической активности и дольше других бегали в колесе. Далее использовали искусственный интеллект, чтобы выделить факторы, вносящие наибольший вклад в эту особенность.

Микробиом влияет на любовь к спорту

Выяснилось, что генетика влияет на тягу к упражнениям сравнительно слабо, однако состав микрофлоры оказывает очень большой эффект. Это подтвердили и эксперименты: если "спортивным" животным скармливали антибиотики широкого спектра действия, они начинали проводить в беговом колесе примерно вдвое меньше времени.

Дополнительные исследования позволили связать этот эффект с присутствием бактерий Eubacterium rectale и Coprococcus eutactus. Эти микробы обитают в кишечнике и выделяют в него амиды жирных кислот. В свою очередь, амиды стимулируют каннабиноидные рецепторы CB1, работающие в клетках периферической нервной системы. В результате повышается уровень дофамина в полосатом теле головного мозга, причем при физических нагрузках это особенно заметно.

Дофамин не зря называют "гормоном удовольствия", а полосатое тело – частью внутренней системы вознаграждения мозга. Такая стимуляция ведет к положительным впечатлениям во время физической активности и развивает тягу к упражнениям.