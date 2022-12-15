К таким выводам пришли Ученые из Медицинской школы Икана на горе Синай, Университета Питтсбурга да Юго-Западного университета штата Юта (США) решили пролить свет на этот вопрос.

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Новое исследование депрессии

Работа строилась на выявлении половых различий в экспрессии длинных некодирующих РНК (lncRNAs), а именно типа lncRNAs, названного исследователями FEDORA. Ученые работали с тканями мозга недавно умерших людей и сравнивали уровни экспрессии FEDORA у мужчин и женщин – как у тех, кто страдал депрессией, так и у тех, кому не ставили такой диагноз.

Кроме того, авторы работы изучили отличия в генах у людей, которым назначали кетамин как лекарство против депрессии.

Почему у женщин чаще бывает депрессия

Выяснилось, что самый высокий уровень FEDORA был у женщин, страдающих хронической депрессией, а самый низкий — у женщин, принимавших кетамин.

На живых пациентах исследования также проводили. У них взяли образцы крови, анализ которых показал более высокий уровень экспрессии FEDORA у женщин, имеющих диагноз "депрессия", по сравнению с теми, кто не страдает этим заболеванием, и мужчинами в целом.

Второй этап исследования уже на мышах показал, что генетически запрограммированные на экспрессию высоких уровней lncRNAs животные имели более высокие показатели FEDORA, а также больше симптомов тревоги и депрессии. И это снова было справедливо только для самок мышей. Поэтому ученые предполагают, что из-за таких особенностей генетики женский пол чаще страдает депрессией.