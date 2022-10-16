Если просто прополоскать волосы в воде, эффекта "чистоты" не будет. Другое дело – воспользоваться шампунем – в этом и есть основная опасность.

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Почему частое мытье головы вредит

Шампунь закупоривает поры, то есть задерживает кожное сало, производимое естественным образом, и этим действием только ускоряет процесс его образования. По словам Анджелы Лемб, доктора медицинских наук, доцента кафедры дерматологии Медицинской школы Икана на горе Синай, он действует как эмульгатор, заставляя излишки жира, грязи и остатки самого средства накапливаться. Выходит, что слишком частое мытье головы с использованием шампуня приведет к более быстрому загрязнению волос.

С другой стороны, каждый раз вместе с мыльной пеной смываются и природные кожные жиры, необходимые для увлажнения и защиты структуры волос. От частого мытья кожа становится более сухой. Да и укладка волос станет тяжелее: локоны начнут пушиться, станут непослушными и потеряют блеск.

Как часто можно мыть голову

Эксперты утверждают: общих рекомендаций о том, как часто нужно поддерживать чистоту волос, нет. Людям с нормальным типом волос эксперты рекомендуют мыть голову раз в 2 – 3 дня. Тем, кому посчастливилось иметь вьющиеся волосы и нежирную кожу, можно придерживаться графика раз в 7 дней.

Однако с желанием сократить периодичность мытья важно не переусердствовать: независимо от внешнего вида волос, не делайте перерыв более 2 недель.