Что делать, если вы травмировались

Процесс выздоровления у каждого будет проходить по-своему. Во-первых, все зависит от ваших физиологических особенностей, а во-вторых, травма может быть разной. В этом материале речь идет лишь о незначительных ортопедических травмах, например, о повреждении мышц во время спортивных тренировок или повреждении спины во время работы во дворе. Если вы получили более серьезную травму, вам нужно лечиться только под наблюдением врача.

Также на тему: Нашли цвет, который может облегчать боль

Эксперты рекомендуют выполнить следующие действия, чтобы избежать ухудшения ситуации:

Забудьте о работе. Как только вы получили травму, вам нужно сразу расслабиться и отдохнуть. Не нужно делать работу в саду, пытаться завершить тренировку или добежать до финиша. Кроме этого, не нужно давить на больное место или разминать сустав, который вы повредили.

Прикладывайте лед. Холодный компресс лучше оставлять не больше чем на 20 минут. Это поможет снять отек и немного уменьшит боль.

Теплый компресс. Специалисты рекомендуют чередовать лед и грелку. Тепло может уменьшить мышечную нагрузку.

Поднимите место травмы выше. Если это возможно, например, если вы травмировали ногу, поднимите поврежденный участок. Это может снизить отек.

В период восстановления очень важно прислушиваться к своему организму. Если боль начинает усиливаться, не бойтесь снизить уровень своей активности, пока она не утихнет.

Только после того, как вас осмотрит врач, а вы больше не будете испытывать боли, вы можете приступить к укреплению мышц в проблемной области. Как только вы восстановитесь, вы можете попробовать простую домашнюю тренировку с отягощениями, чтобы восстановить потерянные мышцы.

Питание в период восстановления

Еда и добавки могут помочь вашему организму быстрее восстановиться. Вот несколько продуктов и питательных веществ, которые нужно включать в рацион:

Белок: травмы могут привести к потере мышечной массы, так как область, которую вы повредили, используется меньше, пока вы отдыхаете для восстановления.

Витамин С: употребление пищи, богатой витамином С, может помочь повысить способность вашего организма производить коллаген, что позволит тканям заживать эффективнее.

Ученые также обнаружили, что низкий уровень цинка задерживает заживление, поэтому для восстановления после травм можно увеличить потребление таких продуктов, как бобовые, семена и орехи.