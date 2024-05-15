Мягкие контактные линзы имеют множество преимуществ перед очками: они незаметны, обеспечивают более широкое поле ясного зрения, а также надежно фиксируются на глазах. Правда, последний плюс может превратиться в минус, если линза зафиксируется слишком надежно – другими словами, застрянет.
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Застрять линза может как на роговице, в самом центре глаза, так и "всплыв" под верхнее или нижнее веко.
Что делать, когда линзы прилипли к роговице и не снимаются
Это может произойти из-за синдрома сухого глаза. Чрезмерное испарение слезной пленки с поверхности глаза может привести к трудностям при снятии контактных линз. И поэтому у человека возникает ощущение, будто линзы застряли.
Решать проблему поможет стерильный физиологический раствор, раствор для контактных линз или искусственная слеза – так называют специальные офтальмологические глазные капли, которые увлажняют глаз.
Нужно закапать в глаз несколько капель жидкости – это может помочь достать линзы. Если они все же не вытягиваются, попробуйте закрыть глаза и аккуратно помассировать их сквозь верхнее веко. Если чувствуете, что линзы начали двигаться – можно открывать глаза и снимать их как всегда.
Если увлажнение и мягкий массаж не помогли, вытащить линзы без вреда для глаз сможет врач-офтальмолог. Также этого специалиста нужно посетить, если контактные линзы часто трудно снимаются и "прилипают" к глазам или же вы страдаете от других проявлений синдрома сухого глаза:
- ощущение инородного тела в глазу;
- усталости глаз;
- повышенной чувствительности к свету;
- нечеткость зрения.
Что делать, когда линза заползла под веко
Если такое произошло, важно не паниковать, ведь контактная линза не может совсем провалиться за глаз – она упрется в складку конъюнктивы под веком.
В этом случае действовать надо так:
- убедитесь, что линза действительно есть в глазу, а не выпала – это можно просто не заметить;
- тщательно вымойте руки, чтобы не занести инфекцию в глаз;
- активно поморгайте;
- попробуйте расслабить веко, чтобы почувствовать, где именно находится линза;
- закапайте в глаза стерильный физиологический раствор или искусственную слезу – это может помочь линзе выскользнуть из-под века;
- если вы видите угол линзы в зеркале, попробуйте сдвинуть ее пальцем в направлении роговицы, где вы сможете ее снять обычным способом;
- попробуйте опустить глаза максимально вниз, если линза застряла под верхним веком, и максимально вверх, если под нижним;
- аккуратно помассируйте веко к роговице – это поможет немного сместить линзу.
Если ни один из этих советов не помог и вы чувствуете, что линзу никак не достать, лучше не стараться – этим вы можете травмировать глаз. В таком случае необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к офтальмологу.