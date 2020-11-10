Мнение украинцев по усилению карантина разделилось. Одни выступают за, другие – ходят на митинги против таких инициатив. Как Украина может бороться с коронавирусом и что для этого нужно – читайте дальше.

Прежде всего нужно сесть за стол переговоров со всеми ключевыми игроками бизнеса. Такое мнение в эфире программы "6/9" на 24 канале выразила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Переговоры с бизнесом

Она отметила, что аграрный сектор имеет свои нюансы, энергетический – свои, так же как развлекательно-ресторанный и другие. Несомненно, что у них уже давно выработана своя позиция.

Поэтому поговорив, услышав их запросы, можно прийти к определенному решению. В частности о том, сколько дней им может быть достаточно, чтобы пойти на ограничения.

Хотя бы 14 дней – это тот срок, за который можно будет говорить о замедлении распространения вируса. Тогда это будет работать на смену кривой,

– подчеркнула Скалецкая.

И подчеркнула, что будет общее решение с бизнесом, поэтому не будет иметь оппонентов. Об этом будет знать каждый украинец, привлеченный к тому или иному его сектору.

Как можно компенсировать людям потери

"Второй вариант – менее реалистичный, но пытаться можно. Знаю, что у нас есть огромный дефицит бюджета. Но все равно можно говорить с международными партнерами о том, что нам необходима определенная сумма, чтобы пойти на локдаун и компенсировать людям потери", – отметила Скалецкая.

У нас нет этих денег в собственном бюджете, в отличие от Франции, например. Но потери, которые понесет страна, это не только о количестве жизней,

– заметила экс-министр.

Она пояснила, что в долгосрочной перспективе от них страдать будет страна, экономика и общество. Ведь вопрос не только в том, что некоторые врачи выгорят настолько, что уже не могут работать, даже если пандемия закончится.

"Это также не вопрос только медицинской системы. А вообще того, кто в обществе останется жить, работать и платить налоги. Это вопрос выживания страны. И именно в такой аргументации можно говорить об определенной финансовой поддержке", – считает Скалецкая.

Все страны закрывались, – Скалецкая

По словам экс-министра, вышеупомянутый вариант довольно проблемным. Однако не стоит говорить, что вообще ничего не надо делать – мол, так было в скандинавских странах. Ведь там был очень высокий уровень смертности. Во-вторых, там всегда смотрели на динамику распространения вируса.

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"Когда в сентябре эта динамика была очень быстрой, потому что студенты вернулись на учебу, там закрыли университеты. Они начали идти на ограничения. То есть нет такого, что какая-то страна решает, что закрывать ничего не нужно", – отметила она.

И подчеркнула, что все страны в свое время закрывались – в той или иной степени. Жители Австралии, например, почти 2 месяца сидели дома – с жестким комендантским часом, локдауном и штрафами.