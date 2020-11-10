Будет 18 – 20 тысяч больных, – Скалецкая сказала, что украинцев ждет в декабре
Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидают уже в начале декабря. В этот период количество больных ежедневно может колебаться от 18 до 20 тысяч.
Такое мнение в эфире программы "6/9" на 24 канале озвучила екс-министер здравоохранения Зоряна Скалецкая, ссылаясь на прогнозы специалистов. Однако отметила, что ожидать такого сценария, как в Европе не стоит.
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"Я знаю, что есть определенные прогнозы наших специалистов, которые говорят, что пик должен быть в начале декабря. И действительно, если смотреть по динамике, то речь идет о 18 – 20 тысячах больных. Я думаю, что таких цифр, которые мы слышим в Европе – 35 – 65 тысяч (за сутки – 24 канал) вряд ли у нас будет", – объяснила Скалецкая.
По ее словам, проблема не только в тестировании. Ведь от него пользы нет, если человек не находится на самоизоляции.
"В Великобритании в начале было так – есть симптомы, сиди дома, изолируйся. Никто не тестировал. У кого есть симптомы, сел на изоляции и не передает, а кто-то пошел протестировался, но дальше заражает других. Есть ли польза от этого тестирования? Польза только есть, когда мы отслеживаем контакты и изолируемся от контактных", – сказала она.
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