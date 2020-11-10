Пік епідемії коронавірусу в Україні очікують вже на початку грудня. В цей період кількість хворих щодня може коливатись від 18 до 20 тисяч.

Таку думку в ефірі програми "6/9" на 24 каналі озвучила ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, посилаючись на прогнози фахівців. Однак зазначила, що очікувати такого сценарію, як у Європі не варто.

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"Я знаю, що є певні прогнози наших фахівців, які говорять, що пік мав би бути на початку грудня. І насправді, якщо дивитись по динаміці, то йде мова про 18 – 20 тисяч хворих. Я думаю, що таких цифр, які ми чуємо в Європі, – 35 – 65 тисяч (за добу – 24 канал) навряд чи в нас буде", – пояснила Скалецька.

За її словами, проблема не лише у тестуванні. Адже від нього користі нема, якщо людина не перебуває на самоізоляції.

Довідка. Станом на 10 листопада українські лабораторії провели 68 962 тестів на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996.

"У Великій Британії на початку було так – маєш симптоми, сиди вдома, ізолюйся. Ніхто не тестував. Хтось має симптоми, сів на ізоляції і не передає, а хтось пішов протестувався, але далі заражує інших. Чи є користь з цього тестування? Користь лише є, коли ми відстежуємо контакти і ізолюємось від контактних", – сказала вона.

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