Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 миллионов человек.

Об этом на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус. Он также добавил, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар, передает 24 канал.

Читайте также Больницы прекращают плановые операции, переходят на лечение больных с коронавирусом

Тедрос Аданом Гебрейсус "Мы стремимся защитить людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации".

По его словам, пандемия COVID-19 показала миру, что здоровое население, общий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны.

И добавил, что "нынешний кризис не будет последним", поэтому государства должны проявить единство в достижении намеченных ООН целей устойчивого развития.

К теме ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии

К слову, 9 – 14 ноября проходит Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, на ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

По состоянию на 9 ноября мире заразились SARS-CoV-2 более 50 миллионов человек. Выздоровели от коронавируса более чем 35 миллионов человек, но, к сожалению, 1 263 784 заболевших скончались.