Пандемія COVID-19 вже вийшла за рамки звичайної надзвичайної ситуації. Кількість підтверджених заражень перевищила 50 мільйонів осіб.

Про це на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус. Він також додав, що вакцина має розглядатися як суспільне благо, а не товар, передає 24 канал.

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Тедрос Аданом Гебрейсус “Ми віддані захисту людей в умовах надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, але пандемія COVID-19 вже вийшла за рамки просто надзвичайної ситуації”.

За його словами, пандемія COVID-19 показала світу, що здорове населення, загальне охоплення послугами охорони здоров'я та глобальна безпека в галузі охорони здоров'я тісно взаємопов'язані.

Та додав, що "нинішня криза не буде останньою", тому держави повинні проявити єдність в досягненні намічених ООН цілей сталого розвитку.

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До слова, 9 – 14 листопада проходить Сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, на ній планують прийняти резолюцію про посилення підготовки до термінових ситуацій в охороні здоров'я.

Станом на 9 листопада світі інфікувалися SARS-CoV-2 понад 50 мільйонів людей. Одужали від коронавірусу більш ніж 35 мільйонів людей, але, на жаль, 1 263 784 хворих померли.