В Израиле создали вакцину против COVID-19 на базе другого вируса
В Израильском институте биоисследований заявили, что создали и провели успешные доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.
Ученые считают вакцину VSV-ΔG-spike безопасной и эффективной против SARS-CoV-2. Об этом есть публикация на ресурсе bioRxiv.
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Биотехнологи отмечают, что их вакцина состоит из генномодифицированного вируса везикулярного стоматита Индиана (VSV): он способен кодировать белок-шип (S-белок) с поверхности коронавируса и этим вызывает иммунную реакцию организма.
Это РНК-вирус, который вызывает заболевание у лошадей, крупного рогатого скота и свиней. Может вызвать гриппоподобные инфекции у людей. Обычно быстро проходит без лечения.
Его и раньше использовали как платформу для создания вакцин.
Полученный продукт через месяц тестировали на хомяках. Отмечается, что животные набирали вес и выглядели совершенно здоровыми.
Вакцинация происходила как внутримышечно, так и подкожно. Разницы не обнаружено. В заключении ученых говорится, что одной вакцинации было достаточно, чтобы "привести к быстрой и мощной индукции нейтрализующих антител против коронавируса".
Позже ученые попытались заразить хомячков настоящим коронавирусом через нос, но болезнь не развивалась у животных.
К преимуществам новой вакцины авторы отнесли то, что VSV может легко "размножаться" и вызывает сильный иммунитет.